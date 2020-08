„Burnhouse“ : Todenbüttler Amateurfilm feiert Kino-Premiere in der Schauburg

Schulabsolventen und Lehrkräfte planen bereits ein neues Projekt: einen „echten“ Fernseh- oder Kinofilm.

30. August 2020, 13:39 Uhr

Der Amateurfilm „Burnhouse“ ist ein Paradebeispiel dafür, was man mit einem Höchstmaß an Enthusiasmus zustande bringen kann. Mit 15 Schulabsolventen und acht Lehrkräften aus Todenbüttel und Umgebung, geliehenem Filmequipment und einem minimalen Budget von 1500 Euro entstand innerhalb von 19 Drehtagen ein 70-minütiger Jugendfilm. Ralf Stegner hat einen Kurzauftritt als „Parteifunktionär“, und Udo Lindenberg gab sein Okay dafür, dass der elfjährige Nico Schwarz am Ende des Films „Wozu sind Kriege da?“ singen darf.

Vor einem Dreivierteljahr räumte die Klasse 10a aus Todenbüttel beim dänisch-deutschen Filmfestival in Tondern so richtig ab. Bei einem Filmwettbewerb unter dem Motto „Wo ist die Grenze?“ überzeugten die Zehntklässler mit ihrem selbstproduzierten Beitrag „Borders“ (Länge: sieben Minuten) sowohl die Jury als auch die Zuschauer.

Mit der Trophäe für das beste Manuskript und dem Publikumspreis im Gepäck traten die Gemeinschaftsschüler die Heimreise an. Wieder zu Hause in Todenbüttel, bekundeten die Abschlussklassenschüler und der sie bei den Dreharbeiten betreuende Pädagoge Michael Preuß im Gespräch mit der Landeszeitung den Ehrgeiz, in absehbarer Zeit gemeinsam ein noch größeres Projekt mit Spielfilmlänge in Angriff nehmen zu wollen.

Der geplante Drehbeginn im März fiel coronabedingt ins Wasser, aber am 8. Juni ging es los. „Burnhouse“ heißt der 70-minütige Film, der bis zum 11. August innerhalb von insgesamt 19 Drehtagen entstand. „An dem Film war keine einzige professionelle Person beteiligt“, betont Drehbuchautor, Regisseur und Produzent Michael Preuß (ausgebildeter Erzieher und Krankenpfleger) mit Blick auf die Darstellerriege und das Produktionsteam aus Gemeinschaftsschulabsolventen, Lehrkräften und weiteren Jugendlichen und Erwachsenen aus dem gemeinsamen Freundeskreis.

Gedreht wurde unter anderem in den Wäldern von Nienborstel und Wiedenborstel, in Aukrug, im Tierpark Neumünster und bei der Polizei in Neumünster. Im Mittelpunkt der „Burnhouse“-Handlung steht der 16jährige Jonas (gespielt von Toby Glodde), dessen Mutter bei einem Wohnungsbrand ums Leben kommt. Jonas wird von einer Pflegefamilie aufgenommen und findet mithilfe des Kriminalbeamten Frank Wessel (gespielt von Philipp Hobrücker) am Ende nicht nur heraus, wer den fatalen Brand gelegt hat, sondern als Zugabe auch noch, wer sein leiblicher Vater ist.

Ziemlich professionell war die Canon C300-Kamera, die das Amateurteam zu einem sehr günstigen Tarif von der Kieler Filmförderung zur Verfügung gestellt bekam. Die 1500 Euro Produktionskosten konnte Preuß komplett durch Zuschüsse finanzieren: 700 Euro von der Filmförderung des Landes Schleswig-Holstein, 500 Euro von der Deutschen Energieberatung (Hamburg) und 300 Euro vom Förderverein „nur gemeinsam“ der Theodor-Storm-Dörfergemeinschaftsschule.

Die geladenen Premierengäste in der „Schauburg“ in Rendsburg waren vorerst die Einzigen, die „Burnhouse“ in voller Länge sehen durften. „Burnhouse“ soll nicht nur bei den nächsten Filmfestivals in Rendsburg und Kiel an den Start gehen, sondern „überall, wo es Amateurfilmwettbewerbe gibt“, kündigt Preuß an.

Der Enthusiasmus, mit dem der Aukruger alle seine Mitstreiter mitgerissen und zu bemerkenswerten Leistungen angetrieben hat, ist noch lange nicht erschöpft. „Jetzt fangen wir erst so richtig an“, sagt Preuß, „als nächstes wollen wir einen echten Fernseh- oder Kinofilm produzieren, der 1945 auf einem Gutshof in Dithmarschen spielen wird und zu dem das Drehbuch schon zu einem Drittel fertig ist.“