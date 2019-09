Fussball : Todenbüttels Coach Adrian Königsmann: „Der Rasen wird brennen“

In der Verbandsliga hat Grün-Weiß Todenbüttel nach dem jüngsten 1:9 am Sonnabend gegen Heiligenstedten etwas gutzumachen.

26. September 2019, 15:06 Uhr

Rendsburg | Das wird nicht einfach: In der Fußball-Verbandsliga West muss der TuS Nortorf am Freitagabend zum bislang noch ungeschlagenen Spitzenreiter SV Henstedt-Ulzburg (acht Siege, ein Unentschieden). Vor lösbaren Aufgaben stehen der TuS Bargstedt (bei der SG Padenstedt) und der SV Grün-Weiß Todenbüttel, der den TSV Heiligenstedten zu Gast hat.

SV Henstedt-Ulzburg – TuS Nortorf (Freitag, 20 Uhr)

Nortorfs Trainer Fabian Doege übt sich vor dem Spiel beim Klassenprimus in Understatement und schiebt den Gastgebern die Favoritenrolle zu. „HU ist Tabellenführer und ungeschlagen, gibt sich in den Spielen keine Blöße. Dazu stellen sie die derzeit beste Offensive, die uns alles abverlangen wird.“ Doch Doege weiß auch, dass es in seiner Elf aufgrund der völlig unnötigen Niederlage vergangene Woche gegen die FSG Kaltenkirchen (0:1) brodelt und diese auf Wiedergutmachung brennt. „Wir gucken weder auf die Tabelle, noch sonderlich auf den Gegner. Wir werden wie immer versuchen, unser Spiel durchzuziehen“, sagt Doege, der hofft, dass die Leistungsschwankungen seiner jungen Mannschaft bald der Vergangenheit angehören. „Das ist aber völlig normal bei einer so jungen Truppe. Wir müssen uns noch weiter finden und werden das auch meistern“, will der Coach nicht unnötig Druck aufbauen. In Henstedt muss Doege ausgerechnet auf die Routiniers Tim Reuter, Tim Bracker und Stefan Lampe sowie auf Toptorjäger Marvin Sievertsen verzichten.



SG Padenstedt – TuS Bargstedt (Sbd., 15 Uhr)

Duell der Tabellennachbarn: Wenn der 13. aus Bargstedt beim 12. in Padenstedt antritt, geht es für beide Mannschaften darum, einen Schritt aus der Abstiegszone zu machen. TuS-Trainer Guido Wieck hofft auf eine Reaktion seiner Elf auf die bittere 2:7-Niederlage gegen Spitzenreiter Henstedt-Ulzburg am vergangenen Wochenende. „Die Jungs sind reflektiert genug, um das einzuschätzen und werden die richtige Antwort geben.“ Fehlern werden allerdings mit Florian Engbrecht und Sascha Delfs zwei erfahrene Akteure, die dem Bargstedter Spiel Ruhe verleihen. „Auch das werden wir wie gehabt versuchen aufzufangen und machen da auch kein großes Fass auf.“ Offensiv hofft der Coach darauf, dass Torjäger Daniel Sachau (9 Tore) seine derzeit blendende Form hält und weiterhin so treffsicher auftritt wie in den vergangenen Wochen.



SV Grün-Weiß Todenbüttel – TSV Heiligenstedten (Sbd., 16 Uhr)

Die Gastgeber stehen gegen den Aufsteiger aus Steinburg vor einer richtungweisenden Partie. Besondere Nachbehandlung findet hierbei sicherlich die 1:9-Niederlage vergangene Woche bei der Kaltenkirchener TS. „Ganz klar, das geht nicht. Die zweite Halbzeit haben wir uns abschießen lassen und müssen uns bei unseren Fans für den Auftritt entschuldigen. Am besten natürlich mit einem Sieg“, sagt Todenbüttels Coach Adrian Königsmann, dem die Packung immer noch schwer im Magen liegt. Trotzdem heißt es jetzt, den Fokus auf den kommenden Gegner zu richten, der derzeit den ersten Abstiegsplatz belegt und zwei Punkte hinter den Grün-Weißen lauert. Prunkstück bei den Gästen ist die Defensive mit nur 21 Gegentoren (Todenbüttel 30). Die Verantwortlichen in Todenbüttel wissen um die Wichtigkeit dieser Partie. „Wir lassen auch unsere gewiss nicht gute Personalsituation nicht als Ausrede gelten. Die Mannschaft weiß selbst, dass der Auftritt letzte Woche nicht gut war und brennt darauf, es vor unserem Publikum wieder gut zu machen. Der Rasen wird brennen und zur Not wird halt auch gepflügt“, gibt sich Königsmann kämpferisch.