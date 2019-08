Fussball-Verbandsliga West : Todenbüttel, Nortorf und Bargstedt wollen Heimvorteil nutzen

In der Fußball-Verbandsliga West empfängt der SV Grün-Weiß Todenbüttel am Freitagabend den Marner TV.

von mey

15. August 2019, 15:52 Uhr

Rendsburg | Heimspiele satt: Am Freitagabend (20 Uhr) hofft der SV Grün-Weiß Todenbüttel vor heimischer Kulisse gegen den Marner TV auf seinen zweiten Saisonsieg in der Fußball-Verbandsliga West. Einen Tag später (14 Uhr) empfängt der TuS Nortorf den bislang ausnahmslos siegreichen Spitzenreiter PSV Neumünster II. Am Sonntag (15 Uhr) hat der TuS Bargstedt fünf Tage nach dem Kreispokal-Ausscheiden den Tabellendritten WSV Tangstedt zu Gast.

SV GW Todenbüttel – Marner TV (Freitag, 20 Uhr)

Die Grün-Weißen empfangen den Vorjahresfünften. Todenbüttels Trainer Adrian Königsmann hofft, dass seine Elf wieder mehr Kompaktheit auf den Platz bringt und die Fehlerquellen minimiert: „Wir müssen konzentrierter zu Werke gehen und dürfen keine Geschenke verteilen.“ Auf die Rückkehr von Zugang Gerrit Ratjen freut sich Königsmann: „Gerrit ist ganz wichtig für unser Spiel. Mit ihm haben wir eine ganz andere Ordnung und Struktur im Mittelfeld.“ Der GW-Coach sieht allerdings Marne „leicht favorisiert“ und wäre mit einem Punktgewinn zufrieden.



TuS Nortorf – PSV Neumünster II (Sonnabend, 14 Uhr)

„Wenn man mal auf den Kader schaut, ist das schon gutes Potenzial, was der PSV zur Verfügung hat“, sagt Nortorfs Coach Fabian Doege. In der Tat hat die PSV-Reserve diverse ehemalige Oberliga-Kicker aufzubieten. Trotz seiner 41 Jahre ragt noch immer Torjäger Marinko Ruzic heraus, der schon wieder vier Tore auf seinem Konto hat und hinter Denis Muja (VfR Horst, fünf Tore) auf Rang 2 der Torschützenliste steht. „Aber wir schauen nicht nur auf den Gegner. Fußballspielen können wir ja auch ein bisschen“, hofft Doege aber auf mehr Effizienz: „Gegen Bargstedt und Tangstedt haben wir Punkte liegen gelassen. Die müssen wir uns nun wiederholen.“

TuS Bargstedt – WSV Tangstedt (Sonntag, 15 Uhr)

Drei Spiele, ein Punkt, dazu das erwartete Aus im Kreispokal-Viertelfinale gegen den Landesligisten aus Gettorf: Die Negativserie der Rot-Weißen sollte langsam unterbunden werden, will man nicht frühzeitig den Anschluss ans Mittelfeld verlieren. Mit dem WSV aus dem Kreis Stormarn kommt erneut ein Topteam nach Mittelholstein. „Das Auftaktprogramm meint es sicherlich nicht rosig mit uns, aber da müssen wir jetzt durch“, sagt Bargstedts Ulli Meyer. Immerhin hielt der TuS gegen Gettorf eine Halbzeit mit. „Daran müsssen wir uns jetzt orientieren und motivieren.“ Personell dürften die Gastgeber aus dem Vollen schöpfen, wurden einige Spieler im Pokal geschont. „Der Fokus lag nicht auf dem Kreispokal, auch wenn es reizvoll gewesen wäre ins Halbfinale einzuziehen, aber wir müssen jetzt in der Liga punkten“, sagt Meyer.