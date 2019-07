Fussball : Todenbüttel fordert im Finale Hohenwestedt heraus

Im Finale des Fußball-Amtspokals Mittelholstein stehen sich der SV Grün-Weiß Todenbüttel und der MTSV Hohenwestedt gegenüber.

von mey

19. Juli 2019, 17:32 Uhr

Aukrug | Fußball-Landesligist MTSV Hohenwestedt ist nach drei Titelgewinnen in Folge erneut ins Endspiel des Amtspokals Mittelholstein eingezogen. Nach dem 3:1 gegen den Verbandsligisten SG Padenstedt ließ der MTSV am Donnerstagabend ein 4:1 gegen Merkur Hademarschen folgen. Im heutigen Finale (18 Uhr) trifft der Abonnementsieger auf den SV Grün-Weiß Todenbüttel, der sich in seiner Gruppe mit zwei 2:0-Siegen gegen den TSV Aukrug und Gutheil Lütjenwestedt schadlos hielt. Um Bronze kämpfen heute (16 Uhr) die SG Padenstedt und der TSV Aukrug. Platz 5 machen der SV Merkur Hademarschen und der TSV Gutheil Lütjenwestedt ab 15 Uhr unter sich aus.

Gruppe A

SG Padenstedt – MTSV Hohenwestedt 1:3 (0:0)

Nach einem abgefälschten Distanzschuss von Marc Stöckhardt (47.) führte plötzlich der Verbandsligist. Der Titelverteidiger und Landesligist aus Hohenwestedt erwachte und verstärkte spürbar die Offensivbemühungen. Nach dem Ausgleich per direkt verwandeltem 20-Meter-Freistoß von Lars Baufeldt (73.) traf der eingewechselte Spielertrainer Sebastian Barth zum 2:1 (83.). Luca Ubben erhöhte drei Minuten später.

Merkur Hademarschen – MTSV Hohenwestedt 1:4 (0:0)

Erneut brauchte der MTSV einen Hallo-Wach-Effekt. Arne Burmeister traf zur Merkur-Führung (65.). Während der Kreisligist nunmehr die Kraft ausging – einen Tag zuvor war der SV noch im Kreispokal aktiv (3:4 n.E. gegen SV Hemmingstedt), drehte der MTSV nach personellen und taktischen Umstellungen auf. Clas Sievers gelang mit einem Diagonalschuss ins lange Eck der Ausgleich (68.). Der eingewechselte Spielertrainer Sebastian Barth köpfte vier Minuten später nach einer Ecke von Jorit Rathje zum 2:1 ein. Tjark Sievers und Luca Ubben erhöhten auf 4:1 (78., 83.). Weitere Torchancen blieben ungenutzt – insbesondere der agile Torge Falkenhagen hatte in drei Szenen Pech im Torabschluss.



Gruppe B

TSV Aukrug – SV GW Todenbüttel 0:2 (0:2)

Den Schwung aus dem 6:0 gegen den TSV Gutheil Lütjenwestedt wollte der Gastgeber aus Aukrug auch in das Spiel gegen den favorisierten SV GW Todenbüttel mitnehmen. Doch SV-Keeper Patrick Pohlmann bremste die Aukruger mit zwei Strafstoßtoren (8., 11.) aus. Danach kontrollierte Todenbüttel das Spiel und siegte souverän. Novum beim Amtspokal Mittelholstein: In der fünften Auflage des Turniers musste ein Schiedsrichter erstmals eine Rote Karte ziehen. Der Todenbütteler Mohammad Al Hari ließ sich in der 89. Minute zu einer Tätlichkeit hinreißen.

Gutheil Lütjenwestedt – SV GW Todenbüttel 0:2 (0:0)

Den Todenbüttelern reichte ein Remis zum Gruppensieg, die Chancen der Lütjenwestedter gingen nach der 0:6-Niederlage gegen Gastgeber Aukrug gen Null, doch aufgeben wollten sich die Lütjenwestedter in diesem Derby nicht und brachten ihre ganze Kampfkraft ein. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Das torlose Remis zur Pause entsprach den gezeigten Leistungen beider Teams. Die Entscheidung fiel dann durch einen Doppelpack des Todenbüttler Stürmers Jonas Lüdeke (66., 58.). Mit der 2:0-Führung im Rücken behauptete der Verbandsligist souverän den Vorsprung.