Fussball : Titelverteidiger Jevenstedt steht im Halbfinale

Titelverteidiger TuS Jevenstedt hat durch einen 2:0-Erfolg beim SV Grün-Weiß Todenbüttel am Mittwochabend das Halbfinale im Fußball-Kreispokal erreicht.

von Joachim Hobke

22. August 2018, 22:14 Uhr

Der TuS Jevenstedt hat als erste Mannschaft das Halbfinale im Fußball-Kreispokal Rendsburg-Eckernförde erreicht. Der Titelverteidiger setzte sich gestern Abend in der Runde der letzten Acht mit 2:0 (0:0) beim klassentieferen SV Grün-Weiß Todenbüttel durch. Trotz Feldüberlegenheit musste sich der Landesligist zur Pause mit einem 0:0 begnügen. Nur 120 Sekunden nach Wiederanpfiff brachte Mirko Mrosek den Favoriten in Führung, In der 60. Minute hatte Lucas Seefeldt die Vorentscheidung auf dem Fuß, doch seinen Schuss aus der Nahdistanz konnte GW-Keeper Patrick Pohlmann überragend vereiteln. Lukas Gersteuer beseitigte in der Schlussphase letzte Zweifel am Sieg. „Wir sind im Halbfinale, das zählt“, resümierte TuS-Coach Michael Rohwedder zufrieden.