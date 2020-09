Fussball-Kreispokal der Frauen : Titel-Hattrick perfekt: Maya Jahnke lässt TSV Vineta Audorf mit zwei Toren jubeln

Im Finale gewannen die Vineta-Ladys im Landesliga-Duell bei der SG Brekendorf/Borgstedt mit 2:1.

17. September 2020, 15:07 Uhr

Brekendorf | Die Fußballerinnen des TSV Vineta Audorf avancieren im Kreispokal zum Abonnementsieger. Mit dem 2:1-Sieg im Landesliga-Duell bei der SG Brekendorf/Borgstedt gewannen die Vineta-Ladys den Pokal zum dritten Mal in Folge. Zur Matchwinnerin schoss sich Doppeltorschützin Maya Jahnke. Rund 350 Tage ist es her, dass die Halbfinals des letztjährigen Fußball-Kreispokals der Frauen gespielt wurden. So lange, dass die Vinetinnen vergessen hatten, dass sie noch im Besitz des Pokals waren. Der blieb versehentlich in Audorf und musste noch während des Spiels nach Brekendorf geholt werden. Das Spiel konnte aber trotzdem rechtzeitig beginnen.

Die Audorferinnen versuchten sofort dafür zu sorgen, dass sie den Pokal schnell wieder mit nach Hause nehmen können. Die SG BreBo beschränkte sich im ersten Durchgang auf die Defensive und hielt kämpferisch dagegen. So konnte Maya Jahnke erst kurz vor der Halbzeit einen der zahlreichen Angriffsversuche zur Audorfer Führung nutzen (44.). „Wir haben dann umgestellt und es in der zweiten Halbzeit besser gemacht“, sagte SG-Trainer Hauke Jensen. Zuerst schlug jedoch Jahnke aus gut 20 Metern erneut zu und erhöhte auf 2:0 (63.). „BreBo hat wirklich gut verteidigt, deshalb wollten wir es mit Fernschüssen probieren“, verriet TSV-Coach Mirko Sienknecht. Die Gastgeberinnen gaben sich jedoch nicht auf und machten das Spiel in der 80. Minute spannend, als die eingewechselte Sila Tasdemir zum 1:2 einköpfte. Audorf wirkte danach etwas nervös. Angefeuert von den 150 zugelassenen Zuschauern erarbeiteten sich die Gastgeberinnen sogar noch eine große Gelegenheit zum 2:2, doch Tasdemir verfehlte das Tor knapp. „Weil wir die dicke Chance nicht genutzt haben, sind wir etwas enttäuscht, aber gleichzeitig stolz auf unsere Gesamtleistung“, bilanzierte Jensen.

Und so jubelten einmal mehr die Audorferinnen. „Es war ein richtig gutes und knappes Pokalfinale. Respekt an BreBo für die starke Schlussphase und die großartige Organisation“, sagte Sienknecht abschließend.