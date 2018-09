Heute schon mit ihrem Kind Gesprochen? : Tipps für den handyfreien Alltag

von Helma Piper

11. September 2018, 12:54 Uhr

>Bei gemeinsamen Mahlzeiten sind digitale Medien tabu.

>Während Aktivitäten mit Ihrem Kind sollten Sie das Handy beiseite legen und stumm schalten. Dazu gehören auch der Weg zum Kindergarten, zur Schule, zum Hort, zum Kinderturnen und vieles mehr.

>Schalten Sie auf Ihrem Smartphone alle Push-Funktionen aus und rufen Sie Nachrichten nur manuell ab.

> Ihr Kind muss zum Arzt? Lassen Sie Ihr Mobiltelefon zu Hause oder in der Tasche und nutzen Sie die Spielsachen

und Kinderbücher beim Arzt.

>Sie sind unterwegs mit Kinderwagen, Buggy, Tragetuch, Laufrad und Co.? Genießen Sie Tagträumereien und Spaziergänge in der Natur oder in der Stadt ohne Smartphone, aber dafür gemeinsam mit Ihrem Kind.

>Denken Sie an Ihre Vorbildfunktion und lassen Sie das Smartphone manchmal einfach zu Hause, in der Tasche oder ausgeschaltet.