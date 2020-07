Fussball-Landesliga : Tim Krüger wird neuer Co-Trainer beim TuS Rotenhof

Der ehemalige Ligaspieler beerbt Carsten Hildebrandt und assistiert ab der Saison 2020/21 Coach „Hermi“ Lausen.

Avatar_shz von Torge Meyer

06. Juli 2020, 16:35 Uhr

Rendsburg | Der TuS Rotenhof, Meister der Fußball-Verbandsliga Nord und zugleich Aufsteiger in die Landesliga, hat einen neuen Co-Trainer. Tim Krüger wird Coach „Hermi“ Lausen unterstützen und dessen bisherigen Assistenten Carsten Hildebrandt beerben. „Wir sind froh, dass wir mit Tim einen gewinnen konnten, der Stallgeruch hat“, freut sich Liga-Obmann Thorben Schäpe auf einen Rückkehrer, hat Krüger doch lange Jahre für den TuS die Fußballstiefel geschnürt. „Der Verein liegt mir am Herzen. Meine erste Saison in der Liga war 1999/2000. Ich habe als Kind schon lieber bei Rotenhof als bei meinem Jugendverein Büdelsdorfer TSV zugeguckt“, verrät Krüger, der bereits zwei Trainingseinheiten zu Corona-Zeiten mit dem Team absolviert hat: „Ich freue mich, eine so erfolgreiche und talentierte Mannschaft zusammen mit Hermi trainieren zu können.“

Schäpe sieht in der Verpflichtung genau den Richtigen: „Timmi ist ehrgeizig ohne Ende. Er verkörpert ein Kämpfer-Gen, alles für den TuS tun zu wollen.“