Fussball-Landesliga schleswig : Tim Fuhrmann hofft auf drei Punkte zum Abschied

Gegen den TSV Nordmark Satrup sitzt der Trainer das letzte Mal auf der Bank des Fußball-Landesligisten Osterrönfelder TSV.

29. November 2019, 15:08 Uhr

Rendsburg | Die Fußball-Landesligisten Osterrönfelder TSV (gegen TSV Nordmark Satrup) und der MTSV Hohenwestedt (im Derby gegen den FC Reher/Puls) wollen sich mit Heimsiegen in die 97 Tage andauernde Winterpause verabschieden. Dabei steht Tim Fuhrmann beim OTSV ein letztes Mal auf der Kommandobrücke.

Der TuS Jevenstedt, der am 7. Dezember noch bei der SpVg Eidertal Molfsee auflaufen muss, reist heute zum Spitzenreiter TSV Altenholz.

Osterrönfelder TSV – TSV Nordmark Satrup (Sonnabend, 13.45 Uhr)

Auch wenn es für Tim Fuhrmann heute das letzte Spiel als Interimscoach des OTSV ist – Maik Gabriel übernimmt das Team nach der Winterpause und wurde am Dienstag vorgestellt – war Fuhrmann unter Woche bemüht, das Thema im Training nicht hochkochen zu lassen. „Es geht nicht um mich, sondern nur um den Verein, und dass wir irgendwie den Klassenerhalt schaffen. Dafür benötigen wir Punkte und müssen alle Nebengeräusche ausblenden. Das habe ich den Jungs auch so gesagt. Die sollen sich um mich keine Sorgen machen. Ich wünsche mir aber, dass sie mir ein Abschiedsgeschenk in Form eines Sieges überreichen.“

Unmöglich ist das nicht. Von den vergangenen fünf Spielen konnte der Tabellenachte keines gewinnen, holte nur vier von 15 möglichen Punkten und kassierte zuletzt eine 1:4-Pleite gegen den MTSV Hohenwestedt. Fuhrmann: „Die haben derzeit sicherlich nicht ihre beste Phase. Doch wir sind gut beraten, wenn wir das nicht als Maßstab nehmen. Ich halte Satrup nach wie vor für eine spielstarke Mannschaft.“ Der die Gastgeber ihre kämpferischen Tugenden entgegensetzen wollen. „Ich fordere von den Jungs ein, dass sie sich im letzten Spiel des Jahres noch einmal voll reinhauen. Wenn nur zwei oder drei nicht ans Limit gehen, haben wir keine Chance.“

TSV Altenholz – TuS Jevenstedt (Sonnabend, 14 Uhr)

Zwei Verlierer des vergangenen Wochenendes treffen aufeinander. Während die Jevenstedter gegen Jübek (0:1) den Kürzeren zogen, kassierte der Spitzenreiter aus Altenholz nach neun unbezwungenen Spielen (fünf Siege, vier Remis) eine 1:6-Klatsche beim TSV Friedrichsberg-Busdorf. „Diese Niederlage schmeckt mir gar nicht“, sagt TuS-Trainer Patrick Nöhren: „Mir wäre der Altenholzer Ausrutscher eine Woche später lieber gewesen.“

Dennoch ist Nöhren optimistisch, dass seine Elf auf dem Kunstrasen ein gutes Spiel abliefert: „Obwohl wir darauf nicht trainieren, haben wir in Gettorf und im Testspiel gegen den VfR Neumünster bewiesen, dass uns der Belag liegt. Außerdem wollen wir beweisen, dass wir gegen Topteams mithalten können.“ Dafür müsse seine Mannschaft rückblickend auf das Jübek-Spiel „deutlich griffiger in den Zweikämpfen“ werden, so Nöhren: „Erstens, weil wir den Ball haben wollen und zweitens, weil wir die Altenholzer nicht ins Spiel kommen lassen wollen. Gelingt uns das nicht, spielen sie einen guten, schnellen Ball.“

Personell muss der TuS auf Fabian-Malte Möller, Sebastian Hehnke (beide Familienfeiern), Timo Ruge, Marten Schlüter (beide dienstlich verhindert) und Mirko Mrosek, für den wegen Oberschenkelproblemen bereits Winterpause ist, verzichten. Auf ein „Bauchgefühl“ will Nöhren achten, wenn er entscheidet, wer das Tor hüten wird. Zuletzt machte Trevor Polanski bei seinem Debüt eine gute Figur. Malte Tischer steht ebenso bereit.

MTSV Hohenwestedt – FC Reher/Puls (Sonnabend, 14.30 Uhr)

Derby im letzten Spiel des Jahres: Der MTSV erwartet den Tabellenvorletzten, der jeden Punkt für den Klassenerhalt benötigt und den Hohenwestedtern einen harten Kampf liefern wird. „Im Hinspiel waren wir nicht gut. Da hat Reher verdient gewonnen. Da gilt es, etwas gutzumachen“, erinnert sich MTSV-Coach Udo Kochanski ungern an das 2:4.

Das Spiel war für die Gäste um Trainer Carsten Hinrichsen der Startschuss zum freien Fall, blieb der FC zehn Spiele ohne Sieg. Der MTSV hingegen hat nach seiner Schwächephase im Oktober wieder die Kurve bekommen und konnte sich mit drei Siegen aus den vergangenen vier Begegnungen ins gesicherte Tabellenmittelfeld absetzen. „Trotzdem ist es in dieser Saison möglich, dass jeder jeden schlagen kann. Das zeigt die Tabelle ja eindeutig. Von daher nehmen wir die Partie ernst und wollen mit einem Sieg in die lange Pause gehen“, so Kochanski, der mit den Rückkehrern Marco Taedcke, Momme Boye und Falko Möller mehr Optionen zur Verfügung hat.