Präparierter Vogel : Tierquälerei in Schacht-Audorf: Taube diente als lebende Habicht-Falle

Mit gebrochenem Flügel und übersät mit Angelhaken: Mit dem präparierten Vogel wollte ein Tierquäler offenbar Greifvögel töten.

von Aljoscha Leptin

18. April 2018, 10:56 Uhr

Schacht-Audorf | Fünf scharfe Angelhaken stecken im Fleisch. Ein Flügel wurde offensichtlich von Menschenhand gebrochen, damit die Taube nicht mehr fliegen kann. Sie kauert abgemagert, aber noch lebendig in einem Garten nahe des Kanalufers. Dieser besonders schwere Fall von Tierquälerei ereignete sich in Schacht-Audorf. Der Naturschutzbund (Nabu) geht davon aus, dass die Taube Greifvögeln als Beute hingelegt wurde.

Diese sollten den lebendigen Köder fressen und daran verenden. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Der Nabu spricht vom ersten Fall dieser Art, der dokumentiert wurde.

Zunächst dachte Tierärztin Dr. Stefanie Schmidtke, der Vogel habe sich lediglich verletzt, als eine Anwohnerin mit der Taube in ihre Kleintierpraxis kam. Sie hatte das Tier über mehrere Tage in ihrem Garten liegen sehen. Offensichtlich konnte es nicht mehr fliegen. Der rechte Flügel hing schlaff herab. Die Veterinärin erstellte ein Röntgenbild, das Schulter, Flügel und Kopf zeigte. Auf diesem entdeckte sie einen gebrochenen Flügel und einen Haken, der im Nacken steckte. Misstrauisch geworden, tastete sie den Vogel noch einmal gründlich ab – und entdeckte zwei weitere Haken, die in der Haut des Tieres steckten. Da wurde der Tierärztin klar, dass die Taube mit Absicht auf diese grausame Weise zugerichtet worden sein musste.

Foto: sh:z

Nachdem der Flügel geschient und die Haken entfernt worden waren, nahm eine Freundin der Ärztin die Taube mit zu sich nach Hause nach Eckernförde, um sie wieder aufzupäppeln. Auch nach Wochen schien der Vogel noch Schmerzen im Brustbereich zu haben. Er wurde daraufhin ein zweites Mal geröntgt, dieses Mal vollständig. Dabei kamen zwei weitere Haken zum Vorschein – „die saßen richtig tief im Fleisch“, erinnert sich Schmidtke.

Beim Nabu ist man schockiert, aber nicht überrascht. Denn es gab bereits ähnliche Fälle im Bundesgebiet. In Braak im Kreis Storman wurde beispielsweise in der vergangenen Woche eine lebende Brieftaube als Köder in einen sogenannten „Habichtkorb“ gesperrt, um Greifvögel zu fangen. Aber noch nie wurde die Tierquälerei so deutlich dokumentiert wie anhand der Haken im Fleisch der Audorfer Taube. Oftmals würden kriminelle Taubenzüchter hinter solchen Aktionen stecken, berichtet Nabu-Landesgeschäftsführer Ingo Ludwichowski.

Auch Siegfried Thielemann, Vorsitzender der Brieftauben-Reisevereinigung Rendsburg, zeigte sich schockiert von dem Vorfall in Schacht-Audorf: „Mir würde so etwas im Traum nicht einfallen.“ Damit, dass einige Tauben den Greifvögeln zum Opfer fallen, müsse man sich als Züchter abfinden. Darüber hinaus würde es überhaupt nichts bringen, einen Greifvogel zu töten: Das Revier würde sofort von einem anderen Artgenossen neu besetzt, teilt Thielemann mit. Er lässt seine Tauben stets zu unterschiedlichen Zeiten ausfliegen, damit die Wildvögel sich nicht an die „Ausflugzeiten“ gewöhnen.

Das Umweltministerium stellte als Reaktion auf den Fall in Schacht-Audorf Anzeige gegen Unbekannt. Axel Bieler von der Kieler Staatsanwaltschaft teilte mit, dass das Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz läuft. Auch das Landeskriminalamt ist eingeschaltet.

Die Schacht-Audorfer Taube ist mittlerweile frei von Fremdkörpern. Noch immer befindet sie sich in Pflege. Ob sie jemals wieder richtig fliegen kann, ist ungewiss.