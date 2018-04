ACO : Tieflader liefern riesige Maschine

Die größte Spritzgießanlage nördlich der Elbe steht jetzt beim Büdelsdorfer Weltmarktführer für Entwässerungssysteme.

von shz.de

08. April 2018, 15:26 Uhr

Mit einem Konvoi aus drei Tiefladern und sieben Lastkraftwagen ist am Sonnabend eine riesige Spritzgießmaschine bei der ACO-Gruppe in Büdelsdorf angeliefert worden. Das Gerät kann im Fertigungsprozess einen Druck von 2300 Tonnen aufbauen und stellt damit laut Hersteller die größte Anlage ihrer Art nördlich der Elbe dar. Die Firma Engel aus Sankt Valentin in Österreich ist nach eigenen Angaben weltgrößter Produzent dieser Spezialmaschinen. Sie hatte das Exemplar nach ACO-Vorgaben gefertigt und auf die 1050 Kilometer weite Reise in den Norden geschickt.

Auf dem ACO-Gelände an der Eider war Millimeterarbeit gefordert: Mit zwei Mobilkränen wurde die Maschine vom Tieflader gehoben. Während die Last schwebte, wendete der Sattelschlepper. Die Maschine wurde wieder abgesetzt und rückwärts in die Produktionshalle gefahren. Dort wurde sie von einem Portalkran angehoben, auf Rollen abgesetzt und mit einem Gabelstapler in ihre endgültige Position geschoben. „Mit der neuen Spritzgießmaschine können wir unsere Produktionskapazitäten verdoppeln“, machte der Projektingenieur Gösta Rix deutlich. Der 32-Jährige war während der einjährigen Planungsphase für das Projekt zuständig.

Auf der neuen Maschine soll das Kernprodukt der ACO-Umweltsparte, genannt „Stormbrixx“, gefertigt werden. Es handelt sich um ein unterirdisches Versickerungssystem, das für Starkregenfälle ausgelegt ist. Die „Stormbrixx“ können unterhalb von Straßen und Plätzen, aber auch auf Privatgrundstücken eingebaut werden. Sie halten das Niederschlagswasser zunächst zurück und geben es dann nach und nach ab. Die „Stormbrixx“ werden als Stecksystem aus Kunststoff hergestellt und vor Ort zusammengebaut. „Wie Legosteine“, erläuterte Lea Woldag, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei ACO. Ein weiterer Vorteil der Kunststoffteile bestehe darin, dass sie wie Eierkartons gestapelt und somit platzsparend gelagert werden können. Man brauche keine tonnenschweren Betontanks mehr. Beim Transport sinkt dadurch der Verbrauch an Kohlendioxid.

„Wir produzieren für die ganze Welt“, sagte Woldag. Denn der Bedarf werde größer, weil Städte „einfach absaufen“. Der Begriff „Sponge-Cities“ (Schwamm-Städte) mache die wachsende Umweltgefahr deutlich.