Theater im Schaugarten

Stück von Martin Walser wird in Hamdorf aufgeführt

von Helma Piper

24. Mai 2018, 12:43 Uhr

In Hamdorf wird am Sonnabend, 26. Mai, das Theaterstück „Zimmerschlacht“ von Martin Walser aufgeführt. Die Volkshochschule Rendsburger Ring lädt ab 20 Uhr im Rahmen der Reihe „Kultur im Hinterhof an historischen Orten und auf dem Lande“ in den Schaugarten des Gartenbaubetriebes „Alfred Kath & Söhne“, Alte Landstraße 2 in Hamdorf, ein. Das Stück handelt von einem Ehepaar, gespielt von der Schauspielerin Katinka Springborn und dem Schauspieler Andreas Torwesten. „Heute sollst du alles sagen, was du sonst verschweigst“, fordert Felix – und er wird einiges zu hören bekommen. Aber auch seine Frau Trude muss viel einstecken.

Das Stück ersetzt den ursprünglich vorgesehenen „Sommernachtstraum“, der wegen des Ausfalls eines Schauspielers nicht aufgeführt werden kann. Bei Regen findet die Veranstaltung in der Scheune statt. Karten gibt es in der VHS, der Rendsburger Buchhandlung Goeser und an der Abendkas se.