Goden Morgen, Rendsborg! : Tenniskumpel is goornich mitfohrt – betahlen schull he dat Taxi liekers

Op de Trüggtuur weer so veel los, dat een Rendsborger vergeeten harr, vun wen he allns Geld fordern schull.

Rendsburg | De lustige Männerrunn dröppt sik ümmer dünnersdaags ton Tennisspeelen. Man se möög dat ok gern, wenn se mal de annern bi't Sweeten tokieken künnt. Also gaiht dat af un an na Hamborg na den Rothenbaum. Dat se dat letzt Mal loskunn is na klor schon ne ganze Tied her, man de Erinnerung doran, de is noch teemli präsent. Wo dat Speel utgahn is, dat weet se ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.