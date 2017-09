In Hohenwestedt : Teams aus 25 Gemeinden messen sich in Wettkämpfen

vergrößern 1 von 1 Foto: Kühl 1 von 1

Mannschaften aus 25 Gemeinden gehen heute bei den Hallo-Partner-Spielen der Hohenwestedt-Woche an den Start. Der Hallo-Partner-Tag beginnt um 10 Uhr in der Lindenstraße mit Salutschüssen aus der Gilde-Kanone „Adelheid“.

Erster Programmpunkt ist die Prämierung der Joker ab 10.15 Uhr. Das Kinderspiel, das ab 10.45 Uhr in der Lindenstraße ausgetragen wird, ist von der Hohenwestedter Werkstatt konzipiert worden. Die Mädchen und Jungen nehmen mit Schaumstoff-Wasserpistolen Tischtennisbälle ins Visier. Bei Spiel zwei („Looping Louis“, ab 11 Uhr in der Lindenstraße) kommt ein über drei Meter hohes Holz-Labyrinth zum Einsatz, das im Technikunterricht der Schule Hohe Geest gebaut wurde. Spiel drei ist das Schießen in der Schießbude der Hohenwestedter Schützengilde (ab 11.30 Uhr in der Lindenstraße). Spiel vier heißt „Balance Akt“ (ab 12.15 Uhr in der Lindenstraße). Der Hindernisparcours, den die Mannschaften bei Spiel fünf (ab 13.30 Uhr in der Wilhelmstraße) zu absolvieren haben, ist zugleich als Verkleidungsspiel deklariert (Motto: „Military-Look“). Das Motto („Lord Helmchen“) ist auch das Einzige, was das Hallo-Partner-Team vorab zum „???-Spiel“ (ab 14.45 Uhr in der Wilhelmstraße) verraten hat. Das Wasserspiel (ab 16 Uhr in der Lindenstraße) ist die letzte Disziplin, in der die Dorfmannschaften Punkte sammeln können.

Die Siegerehrung findet im Ortszentrum statt: um 20 Uhr im Festzelt in der Wilhelmstraße. Neben dem Hallo-Partner-Gesamtklassement gibt es drei Sonderwertungen: Der schönste Dorfstand, der schönste Joker und das schönste Kostüm werden ausgezeichnet. Bei der Party, die ab 20 Uhr im Zelt in der Wilhelmstraße gefeiert wird, ist der Eintritt frei.



von khl

erstellt am 02.Sep.2017 | 08:00 Uhr