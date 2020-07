„Tea-Time“ im Netz

Livestream-Konzert des shmf-Festivalorchesters

Avatar_shz von Frank Höfer

24. Juli 2020, 10:12 Uhr

Rendsburg | Das Festivalorchester des Schleswig-Holstein Musik Festivals (shmf) gastiert unter veränderten Rahmenbedingungen im Nordkolleg. Versammelten sich in den Vorjahren etwa 120 Musiker aus aller Welt in Rendsburg, so sind es aufgrund der Corona-Pandemie nur 30 Musiker größtenteils aus Europa. Am Sonnabend, 25. Juli, geben sie ihr traditionelles „Tea-Time-Konzert“ in der ACO-Thormannhalle. Es vereint die diesjährigen Programmhöhepunkte des Festivalorchesters: Beethovens „Pastorale“ für Streichsextett, eine besondere Version von Prokofieffs „Romeo und Julia“ oder eine Auswahl aus Bernsteins „West Side Story“ für Blechbläser. Klassikfans müssen mit dem Internet vorlieb nehmen. Der Livestream auf www.shmf.de beginnt um 17 Uhr.