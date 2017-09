In Nindorf : Tausende besuchen Oktoberfest

vergrößern 1 von 1 Foto: Kühl 1 von 1

von khl

erstellt am 25.Sep.2017 | 11:47 Uhr

Ein Oktoberfest mit allem Drum und Dran wurde im Festzelt auf dem Kyffhäuserplatz in Nindorf gefeiert. Die „Obermindeltaler Musikanten“ waren extra aus dem 875 Kilometer entfernten Willofs im Allgäu angereist und präsentierten eine Show mit Schuhplattlern, Holzhackerbuam und Alphörnern. DJ-Ötzi-Double Kay Christiansen war ebenfalls mit von der Partie. Der Lohn für die Organisatoren von der Kyffhäuserkameradschaft Nindorf: Laut Veranstalter kamen 2000 Oktoberfest-Besucher am Sonnabend und weitere 350 Gäste beim Frühschoppen am Sonntag.