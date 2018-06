Taufen mit Wasser aus der Eider

von Helma Piper

25. Juni 2018, 18:37 Uhr

An der Eider in Breiholz findet am Sonntag, 1. Juli, ein besonderer Gottesdienst statt. Bei der Veranstaltung unter freiem Himmel werden von den vier Pastoren Frauke und Klaus Peter Bregas (Kirchengemeinde Hamdorf), Anke Andersson (Kirchengemeinde Hohn) und Stefan Link (Jugendpastor im Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde) 14 Täuflinge getauft. Alle Besucher sind von den teilnehmenden Kirchengemeinden herzlich eingeladen. Beginn ist um 10 Uhr an der Eiderbadestelle Breiholz (Fährstraße, direkt an der Eiderbrücke).