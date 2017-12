Orakel-Bombe statt Bleigiessen : Tarot liegt in der Luft

vergrößern 1 von 2 Foto: Henze 1 von 2

von Sabine Sopha

erstellt am 29.Dez.2017 | 11:52 Uhr

„Ihnen stellen sich neue Herausforderungen und neue Angebote.“ Das hört sich doch gut an. Mit diesem Orakel beginnt das neue Jahr doch vielversprechend. „Warten Sie ab, bis die Dinge klar sind. Dann zögern Sie nicht länger, handeln Sie mit ganzer Kraft“, empfiehlt die Karte „Zwei Stäbe“. Um diese Botschaft zu erfahren, war es nur nötig, eine Orakel-Tischbombe zu zünden: Ein Zischen, ein Knall – und heraus fliegt die Zukunft. Genauer gesagt, fünf Tarotkarten, Luftschlangen und anderes Party-Zubehör. Dann muss der Handy-Scanner auf den QR-Code gehalten werden und schon lässt sich ablesen, was das Jahr 2018 bringt.

Orakel-Bombe statt Bleigießen lautet der neue Trend, erklärt Jennifer Lorenzen-Peth, Pressesprecherin des Königsfurt-Urania Verlages. „Die Firma Weco wollte einmal neue Wege gehen“, sagt sie. Und so produzierte der Feuerwerk-Spezialist rund eine halbe Million Orakel-Bomben, die jetzt bundesweit in Supermärkten verkauft werden. Die darin enthaltenen Tarot–Karten stammen vom Königsfurt-Urania Verlag, der vor 40 Jahren gegründet wurde und seinen Sitz in Krummwisch in der Nähe des Nord-Ostsee-Kanals hat.

Johannes Fiebig, Mitgründer des Königsfurt-Verlages und seit der Fusion mit dem Urania-Verlag Geschäftsführer, ist Tarot-Experte. „Mit Wahrsagerei hat Tarot nichts zu tun“, betont er. Tarot gilt als Spiegel der Seele. Das Ziehen der Karten unter einer bestimmten Fragestellung kann dazu beitragen, dass der Fragesteller sich intensiv mit einem Problem auseinander setzt und seine Wünsche erkennt.

Das ist bei den Orakel-Bomben nicht unbedingt möglich – aber gedacht ist das Tischfeuerwerk, das sich in jeder Wohnstube gefahrlos zünden lässt, in erster Linie als Party-Spaß mit leicht gemachter Deutung durch den QR-Code. „Und auf diese Weise werden mehr als 2,5 Millionen Tarotkarten aus unserem Verlag deutschlandweit verkauft“, freut sich Pressesprecherin Lorenzen-Peth. Wer mehr über die Bedeutung der Karten wissen möchte, dem empfiehlt sie ein Deutungsbuch, von denen auch verschiedene im Königsfurt-Urania Verlag erschienen sind – unter anderem aus der Feder der Verlagsgründer Johannes Fiebig und Evelin Bürger, das in Kombination mit den Karten bereits mehr als 100 000 Mal verkauft worden ist.

In den Tischbomben stecken Karten des Tarots von A.E. Waite „eines der ältesten und beliebtesten Orakel weltweit“, so die Sprecherin des Verlages. Allerdings gibt es auch zahlreiche andere Sets: So gestaltete Salvador Dali auf eigenwillige Weise die Karten. Einige hundert Exemplare des Dali-Tarots wurden kürzlich in den Beständen einer Druckerei in Barcelona entdeckt – eine Rarität, die der Verlag am Nord-Ostsee-Kanal ebenfalls im Angebot hat. Sehr ansprechend sind die Illustrationen des Crowlay-Tarots. Und ausdrucksstark und modern interpretierte die 1946 in Glücksburg geborene Künstlerin Margarete Petersen die Tarot-Aussagen.

„Lassen Sie sich nicht hängen und haben Sie Vertrauen zu dem, was Sie wirklich trägt“, rät der „Ritter der Kelche“ aus der Orakel-Bombe. Ein guter Tipp für das kommende Jahr – egal, ob man das bombige Orakel als Silvester-Spaß betrachtet oder als ernst zu nehmenden Hinweis.