Bildungs- und Tagungszentrum : Tannenfeldes gute Seele: Erika Schmidt geht nach 45 Jahren in den Ruhestand

31. Januar 2020, 18:46 Uhr

Nach mehr als 45 Jahren in Diensten des Bildungs- und Tagungszentrums Tannenfelde hat sich Erika Schmidt in den Ruhestand verabschiedet. Die Küchenmitarbeiterin aus Bokel hat fast die komplette bisherige Historie des Seminarhauses miterlebt. Zum Abschied gab es nun ein Frühstück im Kreise der vollständigen 34-köpfigen Belegschaft und als Geschenk einen Reise-Gutschein.

Fast von Beginn an dabei

Am 27. Mai 1974 wurde das Bildungs- und Tagungszentrum Tannenfelde eingeweiht – und schon drei Monate später trat Erika Schmidt ihren Dienst in der Küche des Seminarhauses an, als dessen Träger die Studien- und Fördergesellschaft der Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft (Rendsburg) fungiert.

Außergewöhnliche Leistung

„Es gab immer viel zu tun“, bilanziert Erika Schmidt nach 45 Jahren und sechs Monaten in der Küche des Tagungszentrums. Die Arbeit sei überaus vielseitig gewesen: „Von Kochen über Buffetaufbau bis zum Service im ganzen Haus und Putzen.“ Vier Geschäftsführer und 14 Küchenleiter hat die Bokelerin im Laufe ihres Arbeitslebens kommen und gehen sehen. Mehr als 45 Jahre im gleichen Betrieb sind eine außergewöhnliche Leistung.

Nicht nur die Remoulade wird vermisst werden

„Ich bin ein beständiger Mensch“, sagt Erika Schmidt: „Ich bin schon seit 42 Jahren verheiratet und habe 25 Jahre lang ehrenamtlich als Betreuerin und Kleiderwartin bei der Nortorfer Spielergarde mitgeholfen.“ Geschäftsführerin Heike Claßen weiß, was Belegschaft und Gäste des Bildungs- und Tagungszentrums nach dem Abschied der dienstältesten Mitarbeiterin besonders vermissen werden: „Die Remoulade, die Frau Schmidt macht, ist so lecker, da könnte man sich reinlegen!“