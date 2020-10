Einbruch in Bargstedt : Täter stehlen Motorsägen und Bargeld: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Wahrscheinlich haben die Einbrecher das Geschäft in der Bargstedter Dorfstraße im Voraus ausgespäht.

28. Oktober 2020, 15:39 Uhr

Bargstedt | Die Täter kamen in der Nacht zwischen Montag, 26. Oktober, 23 Uhr und Dienstag, 27.Oktober, 7.30 Uhr. In der Dorfstraße von Bargstedt brachen sie in ein Geschäft für Motorgeräte ein und stahlen unter anderem mehrere hochwertige Mähroboter, Motorsägen, Werkzeuge, sowie die dazugehörigen Akkus, inklusive der Ladestationen der Marke Husqvarna und Bargeld.

Wert des Stehlguts im mittleren fünfstelligen Bereich

Es ist nach derzeitigen Ermittlungsstand davon auszugehen, dass der oder die Täter das Geschäft vorher beobachtet haben. Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Beobachtungen rund um das Geschäft in der Dorfstraße in Bargstedt machen konnten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331 / 208450 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Weiter werden aber auch Hinweisgeber auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesucht, die Tage vor der Tat auffällige Beobachtungen in Bargstedt machen konnten.