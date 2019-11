Fussball-Verbandsliga West : SV Grün-Weiß Todenbüttel will Weihnachtsfeier mit einem Heimsieg gegen Kellinghusen einläuten

Auch der TuS Nortorf peilt einen Erfolg vor eigenem Anhang an. Gegner ist der WSV Tangstedt.

Avatar_shz von shz.de

29. November 2019, 15:20 Uhr

Rendsburg | Der SV Grün-Weiß Todenbüttel peilt heute um 16 Uhr in der Fußball-Verbandsliga West vor ihrer abendlichen Weihnachtsfeier einen Heimsieg gegen den VfL Kellinghusen an. Weil die Partie zwischen dem TuS Bargstedt und dem Tabellendritten VfR Horst gestern bereits wegen widriger Platzverhältnisse abgesagt wurde, kann der TuS Nortorf mit einem Heimsieg gegen den WSV Tangstedt auf Rang 3 vorrücken. Für die Nortorfer ist es der letzte Auftritt in diesem Jahr.

Grün-Weiß Todenbüttel – VfL Kellinghusen (Sonnabend, 16 Uhr)

Guter Dinge gehen die Grün-Weißen als Tabellenzehnter in das Heimspiel gegen den VfL, der zwei Plätze und zwei Punkte besser platziert ist. „Wir wollen noch einmal alles reinhauen und punkten“, sagt Trainer Adrian Königsmann.

Nach drei Siegen in Folge kassierten die Todenbütteler mit dem 2:5 bei Fetihspor Kaltenkirchen die achte Niederlage. Der Vorjahresachte aus Kellinghusen feierte zuletzt innerhalb von vier Tagen zwei Siege und rückte ins Tabellenmittelfeld vor.

Personell wird es bei den Gastgebern Veränderungen zur Vorwoche geben, fehlen doch mit Torwart Patrick Pohlmann, Torben Paulsen und Kapitän Ole Petersen einige etablierte Stammkräfte. Auf der anderen Seite kehren mit Bennit Struve und Thies Breiholz zwei unverzichtbare Größen zurück, sodass die Hausherren nach Aussage Königsmanns eine „schlagkräftige Elf“ ins Rennen schicken werden. „Am Abend ist unsere Weihnachtsfeier. Mit einer Niederlage feiert es sich nicht so schön“, sagt Königsmann augenzwinkernd.



TuS Nortorf – WSV Tangstedt (Sonnabend, 14 Uhr)

„Wir wollen den Sieg gegen Horst vergolden. Dazu gehört es, dass wir gegen Tangstedt nachlegen und Horst sowie Geest in Sichtweite behalten.“ Eine klare Ansage von Nortorfs Coach Fabian Doege, der sich ungern an das Hinspiel erinnert. Mika Könemann hatte den WSV in der 88. Minute zum 1:0-Sieg geschossen.

Der Gegner aus dem Kreis Stormarn, vor der Saison mit hohen Ambitionen gestartet, befindet sich derzeit im Niemandsland der Tabelle und ist sehr schwankend in seinen Leistungen. „Trotzdem wird das kein Spaziergang. Letztes Jahr hat Tangstedt ganz lange oben mitgespielt und auch im Hinspiel seine Klasse unter Beweis gestellt. Wir haben aber auch eine sehr gute Mannschaft.“

Beim Vorhaben „siebter Heimsieg“ muss Doege erstmals in dieser Saison mit einem dezimierten Kader auskommen, fallen mit Marvin Sievertsen, Benjamin Butenschön, Jan Fuhrmann und Stefan Lampe vier Akteure aus. Immerhin kompensiert Rückkehrer Alexander Gerst den Ausfall von Sievertsen. „Letztes Spiel in diesem Jahr – wir hauen nochmal alles rein vor der langen Pause“, sagt Doege.