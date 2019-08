Jubiläum : SV Fockbek feiert 100-jähriges Bestehen mit Festwoche

Programm beginnt am Freitag: Sport zum Zuschauen und Mitmachen, Empfang und großes Fest mit Tanzmusik.

von shz.de

13. August 2019, 18:02 Uhr

Der „Spielverein von 1919 Fockbek“, so der offizielle Name des „SV“, wird 100 Jahre alt. In einer Festwoche vom 16. bis 24. August wird das Jubiläum mit Sportwettkämpfen und einem bunten Programm ausgiebig gefeiert.

Einen Höhepunkt gibt es bereits zu Beginn. Am Freitagabend spielen die Frauen des Handball-Erstligisten VfL Oldenburg gegen den TuS Nord-Harrislee (2. Liga). Karten gibt es heute von 16 bis 19 Uhr in der Bürgermeister-Schadwinkel-Halle.

Am Sonnabend findet der Empfang für geladenen Gäste in der Harald-Striewski-Halle statt. Am Montag wird in der Bürgermeister-Schadwinkel-Halle ab 15 Uhr Badmintongolf gespielt. „Wir bauen 18 Bahnen mit verschiedenen Hindernissen dafür auf. Jeder kann mitspielen“, erklärte Holger Petersen. Der zweite Vorsitzende steht seit mehr als einem Jahr an der Spitze des Vereins mit mehr als 1300 Mitgliedern, weil sich niemand für den Vorsitz fand. „Es wird immer schwieriger, Ehrenamtler für die Vereinsarbeit zu finden.“ In der Festschrift wird berichtet, dass bei der Gründung das ungezwungene Zusammentreffen im Vordergrund gestanden habe. Die Bedingungen seien keineswegs so ideal wie heute gewesen. „Sport wurde auf einem Gelände ausgeübt, das man heute als Koppel oder Acker bezeichnen würde. Geturnt wurde in den Sälen der damaligen Gastwirtschaften“, sagte Petersen. Schlagball, Faustball und Prellball werden heute im Verein nicht mehr gespielt. Dafür werden Fitness- und Gesundheitssportarten wie Pilates, Zumba und Yoga angeboten. „Wir sind für alle neuen Ideen offen, wenn wir dafür Übungsleiter finden.“

Den Abschluss der Festwoche bildet ein Vereinsfest in der Bürgermeister-Schadwinkel-Halle am Sonnabend, 24. August, ab 19 Uhr. Zu dem geselligen Abend mit Musik von DJ Todde sind Mitglieder und Gäste eingeladen. Karten gibt es im Vorverkauf im Lotto- und Post-Geschäft „Ling-Ling“ und im Getränkemarkt „Big Durst“ für drei Euro. An der Abendkasse kostet der Eintritt drei Euro.