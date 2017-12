RTL-Show : „Supertalent“ aus Gokels

vergrößern 1 von 1 Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowiu 1 von 1

von alj

erstellt am 15.Dez.2017 | 11:34 Uhr

Hunde bestimmen das Leben von Alexa Lauenburger (10) seit jeher. Ihr Vater Wolfgang Lauenburger arbeitet als Hundetrainer. Heimisch ist die Familie in Gockels, doch weil der Familienvater seine Brötchen damit verdient, Hunde vor Publikum Kunststücke aufführen zu lassen, ist die Familie „ständig unterwegs“. Den größten Auftritt aber hat nun Tochter Alexa. Am Sonnabend wird sie mit einer eigenen Nummer bei RTL zu sehen sein und kämpft mit 13 Mitbewerbern um den Titel „Supertalent 2017“.

Alexa hatte schon immer eine besonderen Draht zu den Familienhunden, lärt ihr Vater. Sie begann bereits im Alter von fünf Jahren damit, ihnen kleine Tricks beizubringen. Sie wollte stets so viel Zeit wie möglich mit den Vierbeinern verbringen. „Ich bin einmal bei den Hunden eingeschlafen. Mein Vater hat mich nicht mehr wiedergefunden“, erinnert Alexa sich.

Anfang dieses Jahres forderte sie ihren Vater zu einem Rollentausch auf: Er sollte zugucken, wie sie eine Hundeshow vorführt. „Mein Vater war ganz überrascht, dass es so gut lief“, berichtet die 10-Jährige. Das Mädchen hat die Show ihres Vaters nachgespielt und zusätzlich eigene Elemente präsentiert. Wolfgang Lauenburger war so begeistert, dass er Alexa sofort beim „Supertalent“ anmeldete. Er ist tief beeindruckt vom Talent seiner Tochter: „Das ist eine Gabe.“ Früher schaute Alexa sich bei der Hundedressur die Methoden ihres Vaters ab, mittlerweile guckt er sich Kniffs bei seiner Tochter ab, berichtet der Hundetrainer.

Dass es keineswegs selbstverständlich ist, dass Alexa die Tiere so gut im Griff hat, verdeutlicht er daran, dass die Vierbeiner sich von seiner Frau und seinem siebenjähriger Sohn nichts sagen lassen: Wenn diese „versuchen, den Hunden Kommandos zu geben, werden sie ignoriert“, so Wolfgang Lauenburger. Dabei sind alle Mitglieder der Familie stets mit den Hunden in Kontakt. Sie begleiten den Trainer von Auftritt zu Auftritt. Für seine beiden schulpflichtigen Kinder bedeutet das einen ständigen Wechsel der Schule. Lauenburgers drittes Kind ist wegen der ständigen Reiserei sogar im Ausland geboren: Es kam 2016 in Frankreich zur Welt.

Vor ihrem Auftritt im Finale ist Alexa noch aufgeregter als vor der ersten Runde Ende September. Damals wurde sie von der Jury als eine von insgesamt sieben Kandidatinnen direkt mit dem sogenannten „goldenen Buzzer“ ins Finale gewählt und übersprang so die Zwischenrunde. Doch dieses Mal steht der allererste Auftritt vor Publikum für ihren eigenen Hund Maya an. Wolfgang Lauenburger schenkte ihr den Jack-Russel-Terrier-Mix, nachdem er die damals 9-Jährige bei der Show angemeldet hatte. Maya ist der erste Hund, der allein von Alexa ausgebildet wurde. „Ich bin sehr aufgeregt, wie Maya auf das Publikum und die laute Musik reagiert“, sagt Alexa.

Immerhin muss der junge Vierbeiner seine erste Show auf großer Bühne nicht alleine absolvieren: Wie in der ersten Runde wird die junge Trainerin eine Gruppe von acht Hunden dirigieren. Damals ließ sie die Vierbeiner unter anderem Salti machen, Purzelbäume schlagen und durch einen Ring springen. Welches Programm die 10-Jährige den Zuschauern dieses Mal präsentiert, will sie allerdings nicht verraten – „das ist ein Geheimnis“.