SH Netz Cup : Superstar Kelly begeistert seine Fans

von Jan-Hendrik Frank

erstellt am 15.Okt.2017 | 14:33 Uhr

Der Top-Act hielt, was er versprach: Michael Patrick Kelly räumte am Sonnabend im Showprogramm des SH Netz Cups kräftig ab. Tausende Fans jubelten dem Musiker zu, der in Rendsburg seine neue CD präsentierte: kraftvoll, volksnah, menschlich. Eine Stunde und vierzig Minuten gab der Sänger alles, ließ sich von seinen Anhängern – zumindest von denen in Bühnennähe – buchstäblich auf Händen tragen, legte eine Schweigeminute für den Frieden in der Welt ein und nahm sich Zeit für die körperbehinderten Musikfreunde, für die ein Bereich in der ersten Reihe reserviert war. „Super-sympathisch“, lautete das Urteil der Besucher über Kelly.

Am heutigen Sonntag kommt es ab 16.30 Uhr zum sportlichen Top-Act. In Breiholz beginnt das 12,7-Kilometer-Rennen der weltbesten Achter. Deutschland ist der Favorit.