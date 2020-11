Zum Vernaschen : Süßer Adventskalender: Rendsburger Attraktionen in Pralinenform als Geschenk

Vorbestellungen werden ab sofort entgegengenommen.

von Jonas Bargmann

10. November 2020, 08:42 Uhr

Die beiden Symbolfiguren Stutentrineund Markgraf sind neben der Eisenbahnhochbrücke fest mit Rendsburg verbunden. Ab sofort sind alle drei Attraktionen in einem Adventskalender erhältlich – in Form von Schokoladen-Pralinen. Der Kalender wird von der Tourist-Information am Altstädter Markt herausgegeben.

Gefüllt sind die Süßwaren mit einer Kaffee-, Karamell-, Orangen-, oder Espresso-Marzipan-Creme. Die Pralinen sind Einzelanfertigungen von Ruth Doil („Eiderschnecke“). Der Kalender kostet 29,90 Euro und kann unter Tel. 04331/21120 bestellt werden.