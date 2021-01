Rendsburg : Suchtkrank in der Corona-Krise: Isolation lässt Betroffene zu Drogen greifen

Die Diakonie bietet Beratungen für Süchtige an. Doch in der Pandemie ist das gar nicht so einfach.

Rendsburg | 600 Menschen suchen pro Jahr bei der Diakonie-Suchtberatung in Rendsburg Hilfe. Die meisten kommen, weil sie zu viel Alkohol trinken. Der Weg aus der Sucht ist immer schwer – doch die Corona-Krise verschärft die Lage für Betroffene noch einmal deutlich, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.