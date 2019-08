Stührwoldt live in Hütten

von her

20. August 2019, 14:40 Uhr

Hütten | Autor und Landwirt Matthias Stührwoldt kommt am Freitag, 30. August, um 20 Uhr in die Hüttener Schnackstuuv, um mit seinen Lebensgeschichten, mal auf Hochdeutsch, mal auf Platt, sein Publikum zu begeistern. Mit viel Humor wird Matthias Stührwoldt in gewohnt gelassener Art von dem Leben auf seinem Hof erzählen. Der Eintritt inklusive Essen kostet 15 Euro. Anmeldungen für die Veranstaltung unter Tel. 04353 / 99 18 24.