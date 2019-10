Straßensperre: Zufahrt zum Schwimmzentrum zeitweise nicht befahrbar

Von Montagnachmittag bis Dienstagmittag können Parkplätze nicht benutzt werden.

04. Oktober 2019, 16:51 Uhr

Die Zufahrt zur Straße „An der Untereider“ (Foto), die zum Schwimmzentrum „Aquacity“ führt, wird neu asphaltiert. Das führt zu Einschränkungen für den Autoverkehr.

Straße wird teilweise voll gesperrt

Am Montag, 7. Oktober, 15 Uhr, ist das Verlassen der Straße nur eingeschränkt und nach Anweisung möglich. Am Tag darauf kann der Bereich an der Untereider von 7 bis ungefähr 13 Uhr gar nicht befahren werden.

Schwimmzentrum bleibt trotz der Sperrung geöffnet

Radfahrer und Fußgänger sollen die Wege links von der Straßeneinmündung weiter benutzen können. Die Öffnungszeiten des Hallenbades ändern sich durch die eingeschränkte Zufahrt nicht.