Straßenleuchten in LED-Technik

von Helma Piper

23. Oktober 2018, 12:51 Uhr

In Kürze wird in der Gemeinde Elsdorf-Westermühlen die gesamte Straßenbeleuchtung von 220 Lampen auf LED-Technik für eine Summe von 140 000 Euro umgestellt. Die umweltfreundliche LED-Technologie wird vom Bund mit einer Summe von 33 000 Euro gefördert. Neben der Beleuchtung werden außerdem 125 Masten ausgetauscht und an der Bushaltestelle in Westermühlen wird eine Laterne an der Bushaltestelle der Kreisstraße 33 aufgestellt, um die Sicherheit der Schüler in der dunklen Jahreszeit zu erhöhen.

Die Gemeinde bittet für die Arbeiten an den vorhandenen Laternen um Verständnis, vor allem für die Straßenleuchten, die sich in der Dorfstraße und Theodor-Storm-Straße auf privatem Grund befinden. Die Arbeiten werden vorher mit den Eigentümern abgestimmt.