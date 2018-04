Erleichterung : Straßenausbau für die Bürger bald zum Nulltarif

Einstimmiger Beschluss: Bauausschuss will Sanierungskosten nicht mehr auf Anwohner abwälzen.

von Frank Höfer

19. April 2018, 09:58 Uhr

Rendsburg | Die Stadt Rendsburg wird Grundstücksbesitzer in Zukunft nicht mehr zur Kasse bitten, wenn Straßen vor deren Haustür grunderneuert werden. Einen einstimmigen Grundsatzbeschluss zur Abschaffung der sogenannten Ausbaubeiträge fasste der Bauausschuss am Dienstagabend.

Eingebracht hatte den Antrag die CDU. „Alle Straßen und Wege werden von allen genutzt, von daher ist eine Finanzierung aus allen Steuern der Stadt gerechtfertigt“, sagte Anja Ilgenstein und warb für eine parteiübergreifende Zustimmung. Straßen, die vor 20 oder 30 Jahren gebaut wurden, seien der heutigen Verkehrsdichte oft gar nicht gewachsen. „Diese zusätzliche Belastung den Anwohnern anzulasten, ist nicht gerecht.“ Die Abschaffung der Ausbaubeiträge spare Zeit und Geld, trage zum Bürokratieabbau bei und fördere den sozialen Frieden in der Stadt. Die Diskussion um die Beiträge war in den vergangenen Jahren zum Teil erbittert geführt worden und hatte zu erheblichen Spannungen zwischen Verwaltung, Politik und Einwohnern geführt.

Noch kann die Satzungsänderung allerdings nicht vollzogen werden. Die Ratsversammlung muss noch zustimmen. Das kann erst nach der Kommunalwahl geschehen. Das Stadtparlament konstituiert sich am 12. Juni. Ein gleichlautendes Votum gilt aber als sicher, da sich die Parteienlandschaft in Rendsburg am 6. Mai nicht grundlegend ändern wird.

„Die Abschaffung ist für Rendsburg ein Gewinn, aber auch eine Riesenaufgabe, die zu schultern sein wird. Sechsstellige Beträge werden jedes Jahr fehlen“, sagte der Ausschussvorsitzende Marc-Olaf Begemann von der SPD, die erst vor kurzem ihre Zweifel an der Abschaffung beiseite legte und sich der CDU-geführten Mehrheit anschloss (wir berichteten).

Die finanziellen Folgen für die Stadt werden von den Parteien unterschiedlich beziffert. Der erwartete Einnahmeverlust wird wohl nur teilweise durch das neue Infrastrukturprogramm von Bund und Land gedeckt. Für 2018 bis 2020 erwartet der Stadtkämmerer jährlich 458 000 Euro, ab 2021 pro Jahr 305 000 Euro. Der Betrag ist unter anderem abhängig von der Einwohnerzahl. Tatsächlich gibt Rendsburg aber meist mehr aus. Allerdings sind die Ausgaben zeitlich ungleich verteilt. 2018 zum Beispiel steht kein einziger neuer Straßenausbau an, bei dem Privatleute zur Kasse gebeten werden.

Rund 80 Prozent der Gesamtkosten wurden bisher auf die Bürger umgelegt. Sie mussten zum Teil hohe vierstellige Beträge aus der Privatschatulle zahlen, damit die für jeden frei zugängliche Straße in ihrem Wohnviertel auf Vordermann gebracht werden konnte. Eine Änderung auf Landesebene brachte die Wende. Kommunen dürfen nun selbst entscheiden, ob sie Straßenausbaubeiträge verlangen wollen. Viele Städte in Schleswig-Holstein hatten sich früher als Rendsburg für die Abschaffung entschieden.

Was bedeutet das für laufende Projekte?

Unklar ist, ob und wie laufende Straßenausbauten in Rendsburg von der Änderung profitieren werden. Die Verwaltung wurde per Beschluss zur Prüfung gebeten. Das Ergebnis soll den Gremien und den Anwohnern präsentiert werden. Vor allem im Fliegerviertel (Kronwerk) wird es mit Spannung erwartet. Werner-Preuß-Hof, Dr.-Eckener- und Graf-Zeppelin-Straße werden seit einem Jahr grunderneuert. Mit Gesamtkosten von weit über einer Million Euro – getragen zur großen Mehrheit von privaten Haushalten.