Strandgut: Was täglich an die Meeresküste gespült wird

Fotoserie von Bernhard Lehmann und Johann Clausen landesweit prämiert

von Helma Piper

25. September 2018, 16:03 Uhr

Sagres (Portugal), Berlin, Hotelzimmer: Orte, an denen prämierte Kunstwerke entstehen können. Jedenfalls, wenn sich Bernhard G. Lehmann (74) und Johann Clausen (35) dort treffen und zusammen arbeiten.

Lehmann, in Rendsburg und Berlin lebender Künstler, und der Fotograf Johann Clausen aus Basel, haben Strandgut auf kunstvolle Weise ausgelegt und mit sparsamster Ausrüstung unter spartanischen Bedingungen fotografiert. Meisterhaft, wie die Jury der „Foto-Reflexionen 06“ für die Landesausstellung zeitgenössischer Fotografie „RFLXN 06“ in Schleswig-Holstein empfand. Beide Künstler wurden dafür – wie auch Jan Klose-Brüdern – mit dem Jurypreis 2018 ausgezeichnet.

„Das Duo Johann Clausen und Bernhard G. Lehmann bewegt sich mit der Serie „Stranded Goods“ in der aktuellen Diskussion um Plastikmüll in den Meeren der Welt“ beschreibt die Kuratorin und Organisatorin der Foto-Reflexionen, Angeline Schube-Focke, die Fotoserie. Sie zeigt, künstlerisch ins Bewusstsein gerufen, Strandgut in mahnender Form.

Was Künstler und Fotograf fanden, haben sie im Hotelzimmer arrangiert, mit der Hotel-Stehlampe beleuchtet und dann belichtet. Glas, Draht und Plastik, aber auch natürliche Materialien wie die Feder eines Vogels und ein Korken am Urlaubsstrand, als mahnende Beispiele dafür, wie „Mensch“ auch im Urlaubsparadies die Umwelt missachtet.

Bernhard W. Lehmann: „Die Serie „Stranded Goods“ zeigt, was tagtäglich an die Meeresküste gespült wird. Plastik und sonstiger Abfall erscheinen entfremdet, dass sie eher an Pinselstriche in einem minimalistischen Gemälde erinnern. Die vom Meer und der Strömung bearbeiteten Objekte verraten weder ihre Herkunft noch ihre ursprüngliche Funktion. Farbe und Form beherrschen hier stattdessen den Bildraum. Perspektiven bleiben unklar und das Licht wird zum Gegenstand an sich. Man sieht das Plastik und den Müll, wie man sie sonst nie sieht: In all ihrer Künstlichkeit.“