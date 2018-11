Stimmgewaltig: Brahms-Requiem im Advent

von Helma Piper

22. November 2018, 14:11 Uhr

Freunde der klassischen Musik sollten sich den Sonnabend, 24. November, vormerken. An diesem Abend erklingt Johannes Brahms „Ein deutsches Requiem“ in der Nortorfer St. Martin Kirche. Um die Aufführung unter der Leitung von Ulrich Hein noch stimmengewaltiger präsentieren zu können, werden die Kantorei und das Orchester an St. Martin nicht nur von Julia Henning (Sopran) und Konstantin Heintel (Bariton) unterstützt, sondern auch von 40 Mitgliedern des Reger-Chors-Bordesholm. Restkarten gibt es in der Bücherstube Ute Scheel und an der Abendkasse. Beginn ist um 18.10 Uhr, die Eintrittskarten beinhalten eine Platzreservierung.