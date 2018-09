„Almighty’s Singers“ : Stimmgewalt auf hohem Niveau

Begeisternde Gospels in der Marienkirche mit den „Almighty’s Singers“ aus Kropp. Programm zum 20-jährigen Bestehen.

von shz.de

17. September 2018, 19:14 Uhr

Rendsburg | Gospels und Spirituals in der gut besuchten Marienkirche: Unter dem Motto „We will sing“ kam am Sonnabend der große Gospelchor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Kropp mit dem wohlklingenden Namen „Almighty’s Singers“ samt Jugendchor in die Rendsburger Altstadt. Unter der Leitung ihres Gründers Marius Branscheidt, der der Gesangsgemeinschaft seit nunmehr 20 Jahren vorsteht, stellten die Sänger zum großen Teil ihr abwechslungsreichen Jubiläumsprogramm vor.

Ohne Pause brachten die Kropper mehr als 20 Lieder, Balladen, amerikanische Jesus-Songs und andere Gesänge auf hohem Niveau zu Gehör. Das Publikum war begeistert. Der neunköpfige Jugendchor, der meist auch das Ensemble der „Großen“ verstärkte, glänzte mit hellen, klaren und deutlich artikulierten Stimmen. Vier Lieder führten die Jüngeren auf, darunter die Ohrwürmer „This little light“ und „I will follow him“. Marius Branscheidt begleitete am E-Piano die flotten und besinnlichen Stücke, die teils auch solistisch mit sehr guten Stimmen zum Klingen gebracht wurden. Zu hören waren in wechselnden Besetzungen Jenna Bartschies, Heike Branscheidt, Myriam Brauer, Daniela Haupt, Svea Kammann sowie André Stangier und Patrick Gurk, die jeweils allein oder mit dem Chor nach klassischer Art wechselseitig – antiphonal – sangen. Branscheidt suchte für seine, teils mit sprühender Begeisterung agierenden, Choristen auch zwei A-cappella-Stücke aus, wovon sie das anspruchsvolle „Notre Père“ von Maurice Duruflé sehr gut in Szene setzten.

Bei den übrigen Liedern hörte man am Schlagzeug Johannes Röschmann und am E-Bass Markus Schäfer. Leider trübten wegen schlechter elektronischer Aussteuerung einige zu laute Basstöne die Freude am Dargebotenen.

Schade auch: Trotz insgesamt überzeugender Aufführung, emphatischer Interpretation und mitreißendem Elan wurde das äußere Bild getrübt, wenn einige Sängerinnen und Sänger zwischendurch aus ihren zum Teil übergroßen Plastikflaschen Wasser tranken. Dazu hätte es ja eine wohltuende Pause geben können.