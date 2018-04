Model-Wettbewerb : Stewardess steuert Sieg an

Flugbegleiterin Kerstin Zorn hat das Ticket für die Endrunde im Model-Wettbewerb gelöst.

von Helma Piper

05. April 2018, 12:23 Uhr

Fockbek | Vor zehn Jahren riefen der sh:z und das Husumer Modehaus C.J.Schmidt erstmals zu einem Modelwettbewerb auf. Gesucht wurden Frauen ab 45 Jahren. Die Modalitäten haben sich inzwischen ein wenig geändert – das Interesse ist aber nach wie vor groß. Sechs Kandidatinnen aus der Region Rendsburg-Eckernförde werden wir in den kommenden Tagen vorstellen.

Kerstin Zorn ist es gewohnt, dass sich viele Blicke auf sie richten. Die 49-Jährige arbeitet als Stewardess, sorgt für den Service sowie die Sicherheit an Bord und ist in ständigem Kontakt mit den Passagieren. Im Mittelgang des Flugzeugs ist sie stets präsent. „Dennoch war ich sehr aufgeregt, als ich vor den Mitgliedern der Jury gelaufen bin“, gesteht die Flugbegleiterin. Doch das Lampenfieber war unbegründet. Die Fockbekerin sicherte sich mit ihrem Auftritt das Ticket für die Endrunde im Top-Model-Wettbewerb.

„Ein gepflegtes Erscheinungsbild gehört zu meinem Beruf dazu“, sagt Kerstin Zorn, die seit 23 Jahren in ihrem Traumjob für die Lufthansa tätig ist. Aber auch im Privatleben spiele die Mode eine großes Rolle. „Ich lasse mich zum Beispiel gern von Trends inspirieren, wenn ich in den Städten der Welt unterwegs bin und mir die Kleidung der Passanten und die Auslagen der Geschäfte anschaue.“ Ihr Interesse an Mode passe zu dem Model-Wettbewerb. Außerdem sei sie kontaktfreudig. „Daher habe ich mich beworben – aus eigenem Entschluss.“

Mit der Teilnahme an der Aktion, die starke Frauen in das Rampenlicht stellt, will sich die 49-Jährige auch selber beschenken. „Es ist Zeit, mutig zu sein und einmal nur etwas für mich zu tun.“ Denn die Stewardess ist neben ihrer Berufstätigkeit auch noch im familiären Bereich gefordert. Sie pflegt zu Hause ihre an Demenz erkrankte Tante. Außerdem betreut die Mutter einer 19-jährigen Tochter, die in Kiel Psychologie studiert, auch noch regelmäßig ein dreijähriges Mädchen aus Eritrea. Der junge Vater sei alleinerziehend. Auch ihm helfen Kerstin Zorn und ihr Partner schon seit Jahren bei der Integration, begleiten ihn zu Behördengängen und bei der Wohnungssuche.

Für diese Aufgaben hält sich die Model-Kandidatin mit Jogging fit. Auch die Freude über das Erreichen der Endrunde gebe ihr Elan. Denn nun wolle sie natürlich auch zu den Gewinnerinnen zählen und bei den Modeschauen die Blicke der Zuschauer auf sich ziehen.

