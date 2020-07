In Haale Ausgewildert : Steinkauz-Pärchen wurde fit fürs Leben in der freien Natur gemacht

Trotz trockenem Frühjahr und Futterknappheit rechnen Eulenschützer mit positivem Kauzjahr

von Yannick Kitzinger

05. Juli 2020, 16:06 Uhr

Zwei ausgewilderte Steinkäuze können sich in Haale auf ein ideales Jagdrevier freuen: Von ihrem Nistkasten in der Astgabel einer alten Eiche aus haben sie einen echten Logenplatz mit Ausblick auf Dauergrünland, einzeln stehende Bäumen und viele Knicks. Das Steinkauz-Pärchen ist zwei Jahre alt und wurde im Wildpark Eekholt fit gemacht für das eigenständige Leben in der freien Natur.

Das Eulenpaar soll dafür sorgen, dass die ehemalige Steinkauz-Hochburg Haale wieder an erfreulichere Zeiten anknüpfen kann. „Vor 15 Jahren hatten wir hier in Haale mal vier Steinkauz-Brutpaare“, berichtet der stellvertretende Vorsitzende des Landesverbands „Eulen-Schutz in Schleswig-Holstein“, Dirk-Peter Meckel: „Zurzeit haben wir leider gar keine registrierte Steinkauz-Brut.“

In diesem Jahr wird das ausgewilderte Kauzpärchen die Statistik noch nicht mit eigenem Nachwuchs verbessern, aber vielleicht ja im nächsten Jahr. Wobei nicht selbstverständlich ist, dass die Eulen auch an ihrem Auswilderungsort bleiben. „Die Steinkäuze verdriften gern und suchen sich ihr eigenes Revier“, weiß Meckel.

Die Eulenschützer erwarten ein insgesamt positives Steinkauzjahr, obwohl die Vögel bei ihren Aufzuchtbemühungen mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen hatten. „Im Mai gab es wegen der großen Trockenheit kaum Regenwürmer, die die Steinkauz-Eltern an ihre Jungen verfüttern konnten“, stellt Meckel fest.

Die absolute Steinkauz-Hochburg des Landes ist die Dithmarscher Geest mit über 70 Brutpaaren. „Der Nord-Ostsee-Kanal bildet aber eine natürliche Grenze“, erklärt Meckel, warum keine Dithmarscher Steinkäuze die vakanten Nisthilfen im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Besitz nehmen.

Um Daten für seine Artenschutzprogramme sammeln zu können, ist der Landesverband Eulen-Schutz auf Gebietsbetreuer angewiesen, die Jungvögel zählen und Nistkästen anbringen.

Aktuell sucht der Landesverband insbesondere im Bereich Kropp/Tetenhusen neue ehrenamtliche Helfer. Wer Gebietsbetreuer werden möchte, kann sich an Meckel wenden. Entweder telefonisch unter 04892/859406 oder per E-Mail an Peter.Meckel@eulen.de.

> Weitere Informationen zum Landesverband Eulenschutz in Schleswig-Holstein unter www.eulen.de