Stauverursacher: Lkw kommt von A7 ab

von Helma Piper

03. September 2018, 18:58 Uhr

Geduldsprobe für die Autofahrer zu Feierabend: Auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hamburg kam am Montagnachmittag zwischen Kreuz Rendsburg und Warder ein Lkw von der Fahrbahn ab und rutschte in die Böschung. Zur Bergung wurde die Autobahn komplett gesperrt, wodurch es zu Staus im gesamten Rendsburger Umland kam. Erst nach 20 Uhr konnte die Strecke wieder freigegeben werden.

Die Unfallursache ist noch ungeklärt. Der Fahrer überstand den Unfall unverletzt, Sachschaden entstand keiner.