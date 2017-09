A7 : Stau vor der Rader Hochbrücke – Unfall und Fahrbahnerneuerung

vergrößern 1 von 1 Foto: Becker 1 von 1

von be/lz

erstellt am 26.Sep.2017

Auf der Autobahn 7 wurde es gestern Nachmittag eng. 14 Kilometer staute sich der Verkehr in beiden Richtungen, nachdem es im Rendsburger Kreuz in Richtung Süden einen Unfall gegeben hatte. Auf der Ausweichstrecke über die B 77 standen die Fahrzeuge vor dem Rendsburger Kanaltunnel auf drei Kilometern Länge. In Richtung Norden gab es einen Stau von fünf Kilometern. Schon den ganzen Tag gab es lange Fahrzeugschlangen vor der Rader Brücke. Seit gestern werden die beiden Hauptfahrbahnen erneuert. Der Verkehr nach Flensburg und Hamburg wird auf 1,5 Kilometern Länge einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. „Aus Erfahrung gehen wir davon aus, dass sich im Berufsverkehr Staus von drei bis vier Kilometern Länge bilden“, sagte Matthias Forster vom Landesbetrieb Verkehr und Straßenbau. Die Bauarbeiten sollen am 8. Oktober abgeschlossen sein. „Wenn wir weiter so gutes Wetter haben, kann es auch schneller gehen“, machte Forster den Autofahrern Hoffnung.

Am Abend hatte es dann noch einen dramatischen Unfall gegeben. Ein Mann starb.