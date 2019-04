Nortorf : Startklar für die neue Laufbahn

Sanierung wird mit 270 000 Euro gefördert

von mtk

23. April 2019, 17:38 Uhr

Freudige Überraschung: Die Förderbescheide für die Sanierung der Laufbahn im Nortorfer Stadion sind von Vertretern des Kreises und des Landes übergeben worden. Die Investition wird mit der maximal möglichen Summe in Höhe von 270 000 Euro unterstützt.

„Wir haben die hohen Kosten im Rahmen der Stadtverordnetenversammlung diskutiert und beschlossen, dass die Sicherheit der Schüler und Sportler vorgeht“, sagte Bürgermeister Torben Ackermann. Insgesamt 865 000 Euro will die Stadt für die Sanierung der rund 40 Jahre alten Anlage ausgeben. Die Förderung durch das Land war eine der Voraussetzungen. „Wir wollen vielen Kindern den Sport ermöglichen, das funktioniert nur, wenn wir entsprechende Sportstätten haben“, so Ackermann.

„Es ist einer der schöneren Termine, wenn man Geld verteilen darf“, sagte Innen-Staatssekretärin Kristina Herbst (CDU). Besonders schön sei es, wenn man etwas für den Sport tun könne. Insgesamt 250 000 Euro gibt es vom Land als Förderung. Es sei das Maximum, das für die Sanierung einer Laufbahn zu bekommen sei.

„Auch der Kreis freut sich, wenn eine der Gemeinden mit einer Förderung bedacht wird“, betonte Christina Mönke vom Fachdienst Kinder, Jugend und Sport beim Kreis Rendsburg-Eckernförde. Daher freue sie sich, auch den Höchstbetrag für die Sportförderung überreichen zu dürfen. 20 000 seien die Obergrenze, da Sportstätten mit maximal 20 Prozent von 100 000 Euro gefördert werden. Bernd Rohwer, Vorsitzender des TuS Nortorf, begrüßte die Zusage der Fördergelder. Die Leichtathlethen des TuS Nortorf wohnten nicht nur in Nortorf. „Im Amtsgebiet gibt es nur noch den SV Langwedel mit einer eigenen Sparte. Wir sind daher auch für die Umlandgemeinden zuständig.“ Vielleicht gebe es durch die neue Sportanlage einen Aufschwung in der Sparte.

Auch Timo Off, Leiter der Gemeinschaftsschule, lobte im Namen seiner Sportlehrer die Investition. Die Themen Gesundheit und Sport seien Schwerpunkte in der Schule. Er beobachte immer wieder, dass die Klassen bei passendem Wetter das Stadion nutzen. Besonders freue er sich, dass die Bauphasen auf das Schuljahr abgestimmt sind. Darauf sei geachtet worden, bestätigte Torben Ackermann. Zwar sei die Sanierung noch in der Ausschreibung, aber der Bau soll in der Woche vor der Sommerferien beginnen und zum Winter abgeschlossen sein.