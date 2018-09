Starke Show sorgt für Besucherrekord

von Helma Piper

10. September 2018, 13:05 Uhr

Nichts für Schwächlinge: Mit lautem Gebrüll zogen die „Starken Sechs“ (Foto) einen historischen Trecker per Muskelkraft über die gut 50 Meter lange Strecke. Sie waren eines von insgesamt drei Teams, die bei der Bokeler Vier-Kampf-Olympiade in den Disziplinen Mannschaftsski, Sackhüpfen, Trecker-Ziehen und Baumstamm-Sägen gegeneinander antraten. Die Idee dazu hatten die Oldtimerfreunde Bokel, die am Wochenende zu ihrem 20. Oldtimertreffen eingeladen hatten. Ein umfangreiches Programm und gutes Wetter sorgten für einen Besucherrekord.