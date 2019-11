Jevenstedt : Starke Frau statt Laufsteg und Bikini: Emily Ebauer möchte „ New Miss Germany“ werden

Die 21-Jährige hat es bereits in das Online-Voting des Wettbewerbs geschafft.

19. November 2019, 14:39 Uhr

„Ich bin nicht perfekt, aber authentisch“, sagt Emily Ebauer fröhlich-selbstbewusst. Die 21-jährige Jevenstedterin nimmt an der Wahl zur Miss Germany teil und hat es bereits unter die Top 16 aus Schleswig-Holstein geschafft. Damit ist sie die einzige von 7.500 Bewerberinnen, die aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde kommt.

Über die Sozialen Medien ist die Pharmazie-Studentin auf dem Wettbewerb aufmerksam gewesen.

Die Neuausrichtung gefiel ihr, denn im Gegensatz zu früheren Miss-Wahlen, die nicht viel mehr als eine „Fleischbeschau“ waren, werden nun starke Frauen gesucht. Die inneren Werte zählen. In diesem Profil fand sich die Jevenstedterin wieder und schickte ihre Bewerbung ab. „Eher nur zum Spaß, ich hatte es schon wieder ganz vergessen“, erzählt Emily Ebauer. Doch dann kam die Mitteilung, dass sie dabei ist. Foto-Shooting und Interviews in Hamburg folgten.

„Dabei habe ich mich immer wieder gefragt, ob ich das wirklich bin“, so die 21-Jährige. Sie selbst beschreibt sich als „abenteuerlustig, mutig, ehrlich, ehrgeizig, fürsorglich und überaus kreativ“. Ganz besonders wichtig ist ihr auch eine Message, die sie transportieren will. „Die Welt ein Stückchen schöner und grüner machen“, ist eines der Ziele, das sich die Jevenstedterin, die ihr Abitur im Bereich Erneuerbare Energien am Grünen Kamp in Osterrönfeld gemacht hat, gesetzt hat.

Genau so wichtig wie die Liebe zur Umwelt sind Emily Ebauer die Themen Nächstenliebe und auch Selbstliebe. Über ihren Job in einer Parfümerie habe sie entdeckt, dass sich Menschen geradezu verstecken – was aber niemand wirklich nötig habe. „Es ist nicht wichtig, sich schön zu machen, es ist wichtig, sich schön zu fühlen“, sagt sie, „und wir sind alle schön, egal ob klein oder groß, egal welche Größe und egal welche Herkunft.“ Zu ihrer Herkunft sagt sie überzeugt: „Ich bin ein Dorfkind. Jeder kennt jeden und man sagt einander Hallo.“

Auch wenn die Bewerbung eher „just for fun“ war, hat Emily Ebauer den Ehrgeiz, am 15. Februar 2020 beim Miss Germany-Finale im Europa-Park in Rust dabei zu sein. Dort könnte sie die Nachfolgerin von Babett Konau werden, die 2003 den letzten Titel nach Schleswig-Holstein holen konnte. Damit der Titel der „New Miss Germany 2020“ nach Jevenstedt kommt, heißt es im Online-Voting fleißig für die selbstbewusste junge Frau abstimmen: https://missgermany.de/emily-ebauer/.