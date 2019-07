Rendsburg : Star-Klarinettist Giora Feidman spielt in der Marienkirche

Auftritt mit dem „Rastrelli Cello Quartett“.

Klarinettist Giora Feidman und das „Rastrelli Cello Quartett“ mit Kira Kraftzoff, Kirill Timofeev, Misha Degtjareff und Sergio Drabkin gastieren am Sonnabend, 6. Juli, in Rendsburg. Unter dem Titel „Cello meets Klezmer“ spielen sie ab 20 Uhr in der Marienkirche Werke von Sam Liberman, Carl Orff, Manuel de Falla, Paul Desmond und den Beatles. Karten kosten im Vorkauf 42,35 Euro und sind erhältlich im Ticket-Center der Landeszeitung, Stegen 3b, sowie in der Buchhandlung Liesegang am Schiffbrückenplatz. Es gilt freie Platzwahl.