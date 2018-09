Feuerwehreinsatz in Rendsburg : Stahlcontainer brennt aus

Der Inhalt eines Pressmüllcontainers stand am Mittwoch in Flammen.

27. September 2018, 13:14 Uhr

Rendsburg | Auf der Rückseite des Einkaufszentrums „Eiderpark“ an der Friedrichstädter Straße brannte es am Mittwochnachmittag in einem Stahlcontainer mit integrierter Presse für Papier und Pappe. Laut Polizei hatte das Personal umliegender Märkte zunächst versucht, das Feuer mit Wasserschläuchen zu löschen. Die Freiwillige Feuerwehr rückte gegen 15.20 Uhr aus. Der stellvertretende Wehrführer Jens Schnittka teilte auf Anfrage mit, dass die Einsatzkräfte die Pappe mit einem Radlader aus dem Behälter holte, um die Flammen zu löschen. Nach Polizeiangaben wurde der Container durch das Feuer nicht beschädigt. Die Brandursache ist unklar. Möglicherweise wurde das Feuer bei einem Pressvorgang entfacht, teilte die Polizei mit. Während der vergangenen Wochen brannten im Stadtgebiet fünf Müllcontainer.