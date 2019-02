Rendsburg : Stahl und Stein in Szene gesetzt

Neue Ausstellung des Bildhauers und Fotografen Berthold Grzywatz. Vernissage in Galerie „Lokschuppen“ am Freitag.

26. Februar 2019

Der Bildhauer und Fotograf Berthold Grzywatz zeigt im „Lokschuppen“ ab Freitag, 1. März, seine neue Ausstellung unter dem Titel „SteinStahl“. Die Galerie liegt am Rendsburger Kreishafen in unmittelbarer Nähe zur Eisenbahnhochbrücke und zum Nord-Ostsee-Kanal. Beim Betreten fällt das Auge des Besuchers sofort auf die Skulptur „Schattentraum“: bearbeiteter Granit von der dänischen Ostseeküste in Kombination mit Edelstahlstäben. „Den harten Stein habe ich mit Flex und Diamantsäge in Form gebracht und mit 1500-er Sandpapier poliert“, berichtet Grzywatz. So entstanden auf der Oberfläche glatte und raue Bereiche.

Neben Granit aus dem Ostseeraum, Quarzit und Gneis hat der Künstler auch Schiefer aus den Obertauern und Sandstein aus dem Weserbergland verarbeitet. „Die entwickelten Formen des massiven Materials erhalten durch lineare Strukturen und einen Wechsel zwischen bearbeiteten und naturgewachsenen Flächen einen ebenso belebten wie rhythmisierten Charakter“, erläutert Grzywatz. Manchmal stehen die Steine gleichsam für sich allein, indem sie nur über filigrane Edelstahlstäbe mit den farbig gestalteten Sockeln verbunden werden. Manchmal liegen sie im Zentrum eines Arrangements, das Metall und Gestein in ein bezie-hungsreiches Geflecht von Form und Fläche stellt. „Mitunter wird der polierte Edelstahl gar zur Bühne für den Auftritt eines szenisch gestalteten Steins.“ Titel wie „Spannungsfall“, „Schattenspiel“ oder „Traumstunden“ sollen unterstreichen, dass es Grzywatz in seinen unterschiedlichen Ausdrucksformen um symbolisch verdichtete Inhalte geht. Die skulpturalen Werke korrespondieren mit neuen fotografischen Arbeiten von Berthold Grzywatz, deren Ausgangspunkt in der Regel farbig gestaltetes Metall ist.

Die Vernissage zur Ausstellung findet am Freitag, 1. März, um 19.30 Uhr statt. Die Galerie „Der Lokschuppen“ (Am Kreishafen 35 in Rendsburg) ist montags und mittwochs von 15 bis 19 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 und 15 bis 19 Uhr geöffnet.