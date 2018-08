Umweltprojekt in Rendsburg : „Stadtradler“ mottet sein Auto ein

SPD-Ratsherr Lothar Möhding will während der Klimaschutz-Aktion vollständig auf sein Fahrzeug verzichten.

von shz.de

31. August 2018, 10:19 Uhr

Drei Wochen lang das Auto stehen lassen und möglichst viele Strecken mit dem Fahrrad zurücklegen – darum geht es bei der Klimaschutzaktion „Stadtradeln“. Vom 1. bis zum 21. September sind Bürger aus Rendsburg und Umgebung aufgefordert, umweltfreundlich von A nach B zu kommen und gleichzeitig etwas für die Gesundheit zu tun.

„Klimaschutz, Radverkehrsführung und Lebensqualität stehen dabei im Vordergrund“, macht Annika Müller, Klimaschutzmanagerin der Entwicklungsagentur und der Stadt Rendsburg, deutlich. „Stadtradeln“ ist eine bundesweite Aktion, die sich seit 2008 steigender Beleibtheit bei den Kommunen erfreut und inzwischen sogar schon Nachahmer in Spanien gefunden hat. „Bisher haben sich 25 Teams mit insgesamt 135 Teilnehmern bei uns angemeldet“, berichtet Dörte Riemer aus dem Rathaus. Wer noch teilnehmen möchte, kann dieses über die Internetseite www.stadtradeln.de/ rendsburg tun (weitere Informationen rechts). Im Foyer des Neuen Rathauses am Stadtsee wird für die Aktion ein „CO2-Meter“ installiert. Dort ist die Gesamtmenge der Einsparung des Treibhausgases zu sehen.

Zwei „Stadtradel-Stars“, das sind Menschen, die sich in besonderer Weise dem „Rad-statt-Auto-Gedanken“ verpflichtet fühlen, wurden in Rendsburg bereits gekürt. SPD-Ratsherr Lothar Möhding will ganz auf Nummer sicher gehen und hat am Donnerstag sein Auto für die Dauer der Aktion „eingemottet“. „Ich fahre eh schon viel mit dem Rad. Mein acht Jahre altes Auto hat erst 43 000 Kilometer auf dem Tacho“, erklärt der ehemalige Berufskraftfahrer. „Ich tue etwas für die Umwelt und für mich, brauche keinen Parkplatz und spare Sprit“, zählt der 71-Jährige die Vorteile des Fahrradfahrens aus seiner Sicht auf. Der zweite Star ist Leon Weber. Der 19-jährige Fraktionsvorsitzende der Linken in Rendsburg besitzt noch keinen Führerschein und überlegt, ihn aus Klimaschutzgründen gar nicht erst zu machen. „In der Stadt bin ich mit dem Rad zudem 1000 Mal schneller als mit dem Auto.“ Beide wollen wöchentlich über ihre Erfahrungen mit dem Radfahren in Rendsburg berichten. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft unterstützt die Aktion „Stadtradeln“ mit 5000 Euro.



Stadtradeln: So funktioniert es

Wer beim „Stadtradeln“ mitmachen möchte, muss sich auf der Seite www.stadtradeln.de/ rendsburg anmelden. Danach vom 1. bis 21. September mitradeln und die erstrampelten Kilometer im Online-Radelkalender (www.stadtradeln.de) oder per Stadtradeln-App eintragen. Bis zu sieben Tage nach Ende der Aktion können die Kilometerangaben auch schriftlich oder telefonisch (04331/ 206-250) an die Rendsburger Stadtverwaltung übermittelt werden.

Das fahrradaktivste Kommunalparlament bekommt als Preis ein Dienst-E-Bike. Weitere Fahrräder, hochwertige Fahrradständer und Zubehör warten als Anerkennung für den Einsatz pro Klimaschutz auf die weiteren Platzierten.