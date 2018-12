Nortorf : Stadtmarketing 4.0 – mit Auftrag an die Politik

Arbeitsgruppe erarbeitet Ideen gegen „Verödung des Zentrums“ / Vorschläge von Co-Working-Space bis Sommerkonzerte

von Malte Kühl

16. Dezember 2018, 19:06 Uhr

Leerstand in der Innenstadt, zunehmende Überalterung der Bürger und schlechte Verbindungen im öffentlichen Nahverkehr: Die Probleme, mit denen sich Nortorf konfrontiert sieht, sind zahlreich. Der Verein für Handel, Handwerk und Industrie (VHHI) hat nun einen Lösungsansatz vorgestellt, um sich diesen Themen anzunehmen. Das Zauberwort heißt „Stadtmarketing 4.0“.

„Wir können den demografischen Wandel nicht verhindern, aber die Probleme abfedern“, sagte VHHI-Chef Klaus Pommrehn zu einem zentralen Thema in Nortorf. Die Veränderung in der Altersstruktur liege auf der Hand. Im Vergleich zu 2014 werde die Gruppe der Bürger im Nortorfer Land, die über 65 Jahre alt sind, bis 2030 um 26,9 Prozent zunehmen. Das habe eine Erhebung des Kreises ergeben. Im gleichen Zeitraum schrumpfe der Anteil der Kinder und Jugendlichen um 21,6 Prozent , bei den Erwachsenen zwischen 20 und 65 seien es 15,7 Prozent.

Eine Arbeitsgruppe hatte sich in mehreren Workshops Gedanken gemacht. Laut Pommrehn eine sehr „homogene Gruppe“, darunter Ladeninhaber, Gastronomen, ein Arzt sowie Horst Krebs als ehemaliger Bürgermeister. „Wichtig war uns, dass alle Ideen auf den Tisch kamen. Es durfte also gesponnen werden.“ Die Ergebnisse wurden nun Nortorfer Politikern vorgestellt, denn eine der Haupterkenntnisse aus allen Sitzungen ist, dass es nur gemeinsam geht. Es müsse eine Position geschaffen werden, die sich um die Belange von Tourismus, Marketing und Koordination von Veranstaltungen kümmere, sagte Jan Westphal, gebürtiger Nortorfer und Tourismusexperte. Wie das aussehe, müsse noch erarbeitet werden. Nur die Stadt müsse mit an Bord sein.

Die Arbeitsgruppe sammelte Pro- und Kontrapunkte. So sei die geographische Lage und das aktive Ehrenamt positiv zu bewerten, meinte der VHHI-Chef – negativ allerdings, dass die Einkaufssituation sich mittlerweile um die Innenstadt gelegt habe. Das Zentrum drohe zu veröden. Um diesen Problemen Herr zu werden, könnte es einen Co-Working-Space geben. In einem leeren Gebäude werden Arbeitsplätze geschaffen, an denen gegen kleine Gebühr gearbeitet werden kann, erläuterte Klaus Pommrehn. Größere Vorschläge, die nicht unbedingt realistisch sind, seien eine Wasserski-Anlage oder eine Silo-Kletteranlage. Weiter sei eine Stärkung des kulturellen Angebots mit Sommerkonzerte im Stadtpark oder Veranstaltungen in leeren Ladengeschäften vorstellbar. Durch einen Imagefilm und eine bessere Internetpräsenz könnten Firmen oder Familien angelockt werden.

Wie es weitergeht, hänge von den Politikern ab, die müssten sich für einen Weg entscheiden, sodass man handeln könne.