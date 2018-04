Schnuppertag : Stadtkinder studieren Landwirtschaft

73 junge Leute informieren sich in Osterrönfeld über Fachbereich Agrarwirtschaft der Fachhochschule Kiel.

von Horst Becker

05. April 2018, 12:17 Uhr

Osterrönfeld | Das Studium in Osterrönfeld am Fachbereich Agrarwirtschaft der Fachhochschule Kiel ist beliebt. 97 Prozent der Studenten würden die Einrichtung weiterempfehlen, ergab eine Studie der landwirtschaftlichen Fachzeitschrift „top agrar“. Die Studenten lernen nach eigener Einschätzung nah an der Praxis, werden intensiv betreut und gut auf ihr Berufsleben vorbereitet.

Bei einem Schnuppertag informierten sich 73 junge Leute über das Angebot. Student Peter Matthias Andersen aus Loit (Kreis Schleswig-Flensburg) beantwortete ihre Fragen. Er hob den engen Kontakt zu den Dozenten hervor. Studentin Brigitte Basedau wies darauf hin, dass mehr als 50 Prozent der Studenten „von zu Hause her nichts mit der Landwirtschaft zu tun hätten“. Sie begründete das große Interesse mit der starken Nachfrage nach Agrarwissenschaftlern und den vielfältigen Berufsmöglichkeiten.

Der Fachbereich bot den Besuchern Vorlesungen an und versorgte sie mit Informationen über den Aufbau des Bachelorstudiengangs „Landwirtschaft“ und Studienmöglichkeiten an ausländischen Partnerhochschulen. Dekan Professor Dr. Martin Braatz: „Sich vorher zu informieren ist leichter, als nach einem halben Jahr festzustellen, dass man auf dem falschen Schiff ist.“

Inja Böhrnsen aus Friedrichsgraben kann sich ein Studium in Osterrönfeld gut vorstellen. Die 18-Jährige steht kurz vor dem Abitur und arbeitet seit zwei Jahren als Aushilfe auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. „Mit einem Landwirtschaftsstudium stehen mir alle Wege offen“, ist sie überzeugt.

Nina Zingelmann (21) aus Trittau (Kreis Stormarn) kommt aus der Landwirtschaft. Ihre Eltern haben einen Milchviehbetrieb. Sie hat eine landwirtschaftliche Ausbildung abgeschlossen sowie die Landwirtschaftsschule in Bad Segeberg absolviert. Mit diesen Abschlüssen kann sie an der Fachhochschule studieren. „Eine Beratungstätigkeit für Milchviehbetriebe“ ist ihre Berufsvorstellung.

Neubau für drei Millionen Euro

Die Fachhochschule Kiel erweitert ihre Sparte Agrarwirtschaft in Osterrönfeld. Am Grünen Kamp entstehen für drei Millionen Euro auf 1200 Quadratmetern Seminar- und Laborräume, Büros und Praktikumsplätze. Der Neubau ist eine Bestandsgarantie für die Studiengänge Landwirtschaft und Agrarmanagement in Osterrönfeld, betont Fachhochschul-Präsident Professor Dr. Udo Beer. Die Außenstelle begann 1970 mit 200 Studenten und 13 Professoren und ist auf 465 Studierende, 15 Professoren, 20 Mitarbeiter und zusätzliche Lehrbeauftragte gewachsen, berichtet Professor Dr. Martin Braatz, Dekan des Fachbereichs Agrarwirtschaft. Aus der damaligen Ingenieurschule mit einem sechssemestrigen Studiengang entwickelte sich die Fachhochschule, an der man nach sieben Semestern den Bachelor und nach weiteren drei Semestern den Master erlangen kann. Dafür ist mehr Platz nötig. Der Neubau soll zu Beginn des Wintersemesters Anfang September eingeweiht werden.