Rendsburg : Stadt spendet weiterführenden Schulen Bücher über Nazi-Zeit in Rendsburg

Günter Neugebauers Ausarbeitung „Gegen das Vergessen“ steht ab sofort in den Schulbüchereien.

von shz.de

03. April 2019, 17:28 Uhr

Günter Neugebauers Buch „Gegen das Vergessen. Opfer und Täter in Rendsburgs NS-Zeit“ findet Eingang in den Unterricht an Rendsburgs Schulen. Gestern übergab der Autor aus Rendsburg zusammen mit Bürgermeister Pierre Gilgenast einen Klassensatz von 27 Büchern an das Gymnasium Kronwerk.

Neugebauer, früherer SPD-Landtagsabgeordneter sowie Senator und Ratsherr in Rendsburg, hat mehr als zwei Jahre an seinem Werk gearbeitet. „Täter und Opfer, das waren Nachbarn, Großeltern und Arbeitskollegen“, machte er deutlich. Für ihn sei es wichtig, nicht nur die geschichtliche Vergangenheit aufzuzeigen, sondern daraus zu lernen, wie leicht sich die Menschen von den Nazis belügen ließen.

„Viele Parolen von damals tauchen heute bei den Rechten wieder auf“, betonte Neugebauer. Er rief dazu auf, sich für die Demokratie zu engagieren. Er wolle auch aufzeigen, wie in der Nachkriegsgeschichte mit Tätern und Opfern umgegangen wurde, sagte Neugebauer. Das Wirken der Tätern sei nach 1945 oftmals verdrängt worden. So auch bei dem früheren Rendsburger Bürgermeister Heinrich de Haan, dem es gelungen sei, sich als Opfer darzustellen. „Aber das ist eine Legende“, machte Neugebauer deutlich. Wie berichtet, löste diese These eine ausführliche Diskussion in der Öffentlichkeit aus.

Der Schulleiter Volker Knoop kündigte an, die Nazi-Zeit im Unterricht vertieft zu behandeln. In den 8. und 9. Klassen soll das Buch im Wahlthema „Geschichte“ seinen Platz finden. Die Fachschaftsleiterin Friederike Döhrer hob hervor, dass Neugebauers Buch auch für andere Altersstufen geeignet sei. Im Kronwerk-Gymnasium steht das Buch auch in der Schulbibliothek und kann von Lehrern und Schülern privat ausgeliehen werde.

Gilgenast wies darauf hin, dass auch das Helene-Lange-Gymnasium, das Herder-Gymnasium, die Christian-Timm-Schule und die Schule Altstadt einen Klassensatz des Buches erhalten haben. Die Stadtvertretung hat für die Anschaffung 2000 Euro zur Verfügung gestellt. Geplant sei, dass Günter Neugebauer zu Lesungen und Diskussionen in die Schulen geht, erklärte Gilgenast.