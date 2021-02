Corona-Krise : Stadt Rendsburg verteilt 55.000 OP-Masken an Kitas und Schulen

Gedacht sind die Mund-Nasen-Beckungen für das Personal. Finanziert wird die Anschaffung vom Land.

Rendsburg | Die Stadt verteilt insgesamt 55.000 Masken an die Kitas und Schulen in Rendsburg. Es handelt sich um OP-Masken aus dem Bestand des Landes. Die erste Empfängerin der Lieferung war am Dienstagvormittag Swantje Peters, Leiterin der Grundschule Mastbrook. Ti...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.