Kein Geld : Stadt ehrt ihre verdienten Sportler erst wieder 2019

vergrößern 1 von 1 Foto: Müller 1 von 1

von Jan-Hendrik Frank

erstellt am 19.Dez.2017 | 11:11 Uhr

Die Stadt Rendsburg verschiebt ihren Neujahrsempfang in den April und die Sportlerehrung in das Jahr 2019. Auf Anfrage der Landeszeitung begründete Bürgermeister Pierre Gilgenast die Entscheidung damit, dass der Haushalt 2018 noch nicht steht. Beide Veranstaltungen seien kostspielig.

Zu einem Empfang werden Stadtpräsidentin Karin Wiemer-Hinz und Gilgenast im April nach den Haushaltsberatungen einladen. Die Sportlerehrung fällt aus. Stattdessen soll 2019 ein Doppeljahrgang ausgezeichnet werden.

Der Finanzausschuss vertagte den Beschluss über den Haushalt 2018. Vorsitzender Klaus Brunkert kündigte an, dass er angesichts der schlechten Zahlen noch eine zweite Sitzung brauche. Gilgenast ging zunächst von einem Defizit von 1,4 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt 2018 aus, senkte das erwartete Minus inzwischen aber auf 945 000 Euro. Im Verwaltungshaushalt schlägt sich auch das Defizit des städtischen Seniorenheims „Neue Heimat“ nieder, das 2017 etwa 1,176 Millionen Euro und 2018 etwa 900 000 Euro betragen soll. Die Verwaltung kürzte die Investitionen um 3,5 Millionen Euro.

Gilgenast kündigte strukturelle Veränderungen an. Erstens will er ausloten, ob die Stadt sämtliche Pflichtaufgaben selbst übernehmen muss. Bei der Obdachlosenprävention kooperiert sie bereits mit der Diakonie. Zweitens möchte Gilgenast freiwillige Leistungen auf den Prüfstand stellen. Drittens will er die Kooperation mit Büdelsdorf ausbauen. Die Städte betreiben ein gemeinsames Standesamt. Brunkert unterstützt dieses Ansinnen. Verhandlungen für eine Kooperation in der Vergangenheit seien „an persönlichen Animositäten der Personen der damaligen Verwaltung gescheitert“. Die Bürgermeister sollten einen neuen Anlauf unternehmen.

Um wahrscheinlich 200 000 Euro verbessert sich der Haushalt 2018, weil die Stadt beim Statistikamt Nord Widerspruch gegen die dort geführte Einwohnerzahl von Rendsburg einlegte. Wie berichtet, ging die Behörde für den Stichtag 31. März 2016 von 27 690, die Rendsburger Verwaltung dagegen von 28 512 Einwohnern aus – der Unterschied betrug 822 Personen. Das Land sollte der Stadt daher 520 000 Euro weniger Schlüsselzuweisungen als erwartet zahlen. Der Bürgermeister verhängte deshalb eine Haushaltssperre. Nach dem Widerspruch gestand das Statistikamt der Stadt zum Stichtag 30. September 2016 nun 365 Einwohner mehr zu.

Mit dem jüngst gefassten Beschluss des Nachtragshaushalts fiel die Haushaltssperre weg. Die Stadt konnte den Haushalt 2017 ausgleichen und rechnet mit einem Überschuss in Höhe von fast 400 000 Euro.