Bogenschiessen : SSC Fockbek wieder einmal ein guter Gastgeber

140 Schützen aus 37 Vereinen waren beim 9. Bogenturnier am Start des SSC Fockbek am Start. Acht Stunden lang herrschte Hochbetrieb in der Bürgermeiser-Schadwinkel-Halle.

von shz.de

10. Januar 2019, 16:28 Uhr

In der Bürgermeister-Schadwinkel-Halle in Fockbek herrschte am Sonntag Hochbetrieb. 140 Aktive aus 37 Vereinen aus Schleswig-Holstein starteten beim 9. Bogenturnier des Sportschützenclubs (SSC) Fockbek. „Unsere Sporthalle ist bestens geeignet für solch ein großes Turnier, und Fockbek liegt zentral in Schleswig-Holstein“, stellte Bürgermeister Holger Diehr bei der Begrüßung der Bogenschützen fest. Zudem garantiere der SSC mit seinen vielen ehrenamtlichen Helfern eine gute Organisation und einen reibungslosen Ablauf. Nicht ganz zufrieden mit der Teilnehmerzahl zeigte sich Erwin Friedrichs. Der Leiter der Bogensparte des SSC ist seit Bestehen des Bogenturniers für die Organisation verantwortlich. „Mit Blick auf die Landesmeisterschaft am 26. und 27. Januar in Tornesch hätte ich gedacht, dass mehr Schützen unser Turnier zur Vorbereitung genutzt hätten.“ Geschossen wurde mit dem olympischen Recurve-, dem Compound- und dem Blankbogen. Ausgeschrieben waren die Altersklassen von den Schülern bis zu den Senioren.

Gut acht Stunden dauerte der Wettbewerb. Auf den 25 Bahnen wurden von jedem Starter in den einzelnen Altersklassen jeweils 60 Schuss abgegeben. Unterschiedlich war dabei die Entfernung. In der Schülerklasse beträgt sie zehn Meter, in allen anderen Altersklassen 18 Meter. Nicht am Start war der erfolgreichste Fockbeker Bogenschütze Florian Kahllund, der im vergangenen Jahr mit dem deutschen Team die Weltmeisterschaft im Feldbogenschießen errang. Der 25-Jährige ist zurzeit im Trainingslager in der Türkei. Aber seine Mutter Christine Kahllund (SSC Fockbek) startete mit dem Blankbogen und gewann mit 442 Ringen den Master-Wettbewerb. „Ich bin vor zehn Jahren durch Florian zum Bogenschießen gekommen, weil ich ihn immer zum Training und zu den Wettbewerben fahren musste. Da habe ich dann selbst Interesse bekommen“, berichtete die mehrfache Landesmeisterin. Die 58-Jährige trainiert zwei bis drei Mal in der Woche.





Alle Ergebnisse im Internet unter www.ssc-fockbek.de